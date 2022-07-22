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«Вест Хэм» согласовал с «Сассуоло» трансфер Скамакки

22 июля 2022, 22:58

«Вест Хэм» достиг полного соглашения с «Сассуоло» касательно трансфера форварда Джанлуки Скамакки.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что английский клуб потратит на итальянского игрока 36 млн евро плюс 6 млн предусмотрены в виде бонусов.

Личные условия контракта «Вест Хэм» со Скамаккой уже согласовал.

По данным СМИ, на игрока претендовал ПСЖ.

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Все комментарии
szj3u79ahbmt
szj3u79ahbmt
вчера в 04:56
Удачи в новом клубе.
6w7dma9ycped
6w7dma9ycped
вчера в 02:54
Ну и хорошо.
протон
протон
22 июля в 23:52
Офигеть, середняк АПЛ с лёгкостью выкладывает за игрока почти 40 лямов
И это огорчает((( Обрывают команду как липку год за годом, английские клубы каждый год раскидываются деньгами направо и налево.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
22 июля в 23:18
Выдет Заза дубль два
sv_1969
sv_1969
22 июля в 23:15
Его вроде ПСЖ хотел подписать!
David Young
David Young
22 июля в 23:04, ред.
Переходит во в целом более сильный клуб и ещё более сильную лигу. Выступать стабильно хорошо там непросто, но ему по силам. Удачи Джанлуке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 23:01
Хорошие бонусы дают!
Гость
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