«Вест Хэм» согласовал с «Сассуоло» трансфер Скамакки

«Вест Хэм» достиг полного соглашения с «Сассуоло» касательно трансфера форварда Джанлуки Скамакки.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что английский клуб потратит на итальянского игрока 36 млн евро плюс 6 млн предусмотрены в виде бонусов.
Личные условия контракта «Вест Хэм» со Скамаккой уже согласовал.
По данным СМИ, на игрока претендовал ПСЖ.
И это огорчает((( Обрывают команду как липку год за годом, английские клубы каждый год раскидываются деньгами направо и налево.
И это огорчает((( Обрывают команду как липку год за годом, английские клубы каждый год раскидываются деньгами направо и налево.