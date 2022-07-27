Мойес: «Скамакка молод, у него большое будущее»

Главный тренер «Вест Хэма» прокомментировал переход в команду нападающего Джанлуки Скамакки.

Мы рады, что Скамакка перешел к нам на постоянной основе, мы искали нападающего, который бы усилил нашу линию атаки. Он здорово показал себя, с нетерпением ждем начало работы с ним. Джанлука молод, у него большое будущее.