Мойес: «Скамакка молод, у него большое будущее»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал переход в команду нападающего Джанлуки Скамакки.
Мы рады, что Скамакка перешел к нам на постоянной основе, мы искали нападающего, который бы усилил нашу линию атаки. Он здорово показал себя, с нетерпением ждем начало работы с ним. Джанлука молод, у него большое будущее.
Скамакка очень хорош . Ему бы игровую дисциплину подтянуть, чтобы вовремя умел читать ситуацию, а не тянул всё время одеяло на себя. И будет зверёк на поле , который станет разрывать защиту соперников. При правильном подходе главного тренера, из него действительно может получиться шикарный игрок, Суарес в его лучших качествах и проявлениях на поле. Дело теперь за главным тренером молотобойцев Дэвидом Мойесом . Не зря же он хотел приобрести этого игрока . Ну а теперь пожелаю только Удачи им в Вест Хэме .
Скамакка очень хорош . Ему бы игровую дисциплину подтянуть, чтобы вовремя умел читать ситуацию, а не тянул всё время одеяло на себя. И будет зверёк на поле , который станет разрывать защиту соперников. При правильном подходе главного тренера, из него действительно может получиться шикарный игрок, Суарес в его лучших качествах и проявлениях на поле. Дело теперь за главным тренером молотобойцев Дэвидом Мойесом . Не зря же он хотел приобрести этого игрока . Ну а теперь пожелаю только Удачи им в Вест Хэме .