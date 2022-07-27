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Мойес: «Скамакка молод, у него большое будущее»

сегодня, 08:29

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал переход в команду нападающего Джанлуки Скамакки.

Мы рады, что Скамакка перешел к нам на постоянной основе, мы искали нападающего, который бы усилил нашу линию атаки. Он здорово показал себя, с нетерпением ждем начало работы с ним. Джанлука молод, у него большое будущее.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 09:04
Пожелаю только удачи.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:56
Я думаю что Вест Хэм сделал очень хорошее приобретение в лице Скамакки .
Скамакка очень хорош . Ему бы игровую дисциплину подтянуть, чтобы вовремя умел читать ситуацию, а не тянул всё время одеяло на себя. И будет зверёк на поле , который станет разрывать защиту соперников. При правильном подходе главного тренера, из него действительно может получиться шикарный игрок, Суарес в его лучших качествах и проявлениях на поле. Дело теперь за главным тренером молотобойцев Дэвидом Мойесом . Не зря же он хотел приобрести этого игрока . Ну а теперь пожелаю только Удачи им в Вест Хэме .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:55
Ну прямо суперигрок!
shlomo
shlomo
сегодня в 08:30
Дэвид умеет раскрывать таланты
Гость
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