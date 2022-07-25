Люка Эрнандес: «Хотим выиграть Лигу чемпионов, а не только Бундеслигу»

Защитник «Баварии» хочет взять с клубом все возможные трофеи.

Что для меня важнее всего в карьере? Титулы! Каждый сезон я хочу выиграть все возможные трофеи, это моя мотивация. Особенно Лигу чемпионов, в которой мы хотим показать максимум своих сил, по нам сильно ударил вылет в прошлом сезоне. Нам недостаточно быть успешными только в Германии. Так считает весь коллектив. Думаю, наши игроки по всем позициям превосходят исполнителей многих других клубов. Теперь мы должны этим воспользоваться. Мы все хотим титулов!