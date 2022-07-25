Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2022/2023

Люка Эрнандес: «Хотим выиграть Лигу чемпионов, а не только Бундеслигу»

сегодня, 21:53

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес хочет взять с клубом все возможные трофеи.

Что для меня важнее всего в карьере? Титулы! Каждый сезон я хочу выиграть все возможные трофеи, это моя мотивация. Особенно Лигу чемпионов, в которой мы хотим показать максимум своих сил, по нам сильно ударил вылет в прошлом сезоне. Нам недостаточно быть успешными только в Германии. Так считает весь коллектив. Думаю, наши игроки по всем позициям превосходят исполнителей многих других клубов. Теперь мы должны этим воспользоваться. Мы все хотим титулов!

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ПСЖ.

Все новости
Невилл: «Де Йонгу стоит подать в суд на „Барселону“»
Сегодня, 19:49
Технический директор «Арсенала» Эду Гаспар: «Мы думаем о трофеях»
Сегодня, 19:40
Домингес: «У „Зенита“ замечательный подбор исполнителей»
Сегодня, 17:38
Хави хочет перевести Де Йонга в центр обороны
Сегодня, 04:57
Мерсон: «Не могу понять, был ли „Реал“ так хорош, или это везение?»
Вчера, 20:36
Агент Барбоза: «Дзюба — интересный вариант для любого турецкого клуба»
Вчера, 16:30
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 23:02
Может и так будет в этом сезоне.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 22:56
Как же успешно Атлетико продали его за 80 млн Баварии...а ведь он и у испанцев то толком не играл, то травмы, то в запасе.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 22:23
Этого хотят многие
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:00
Бундеслига для Баварии, уже как стакан семечек сгрысть .
David Young
David Young
сегодня в 21:59
Хороший настрой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 