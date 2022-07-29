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Камоцци объяснил, почему Алексею Миранчуку нужно перейти в «Торино»

сегодня, 16:12

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

Его будущее в этой команде зависит от решения клуба. Если «Аталанта» верит в Алексее и рассчитывает на него, то ему нужно оставаться в Бергамо. Но если он не входит в планы клуба, лучше уйти в «Торино». Причем не важно, играют они в еврокубках или нет. Самый ключевой момент для Миранчука — игровая практика. Главное, выходить на футбольное поле как можно чаще.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:45
В принципе макаронник прав.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:23
Камоцци,советник месье Федуна,зачем ты чужую овцу продаёшь?
Гость
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