Камоцци объяснил, почему Алексею Миранчуку нужно перейти в «Торино»

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» в «Торино».

Его будущее в этой команде зависит от решения клуба. Если «Аталанта» верит в Алексее и рассчитывает на него, то ему нужно оставаться в Бергамо. Но если он не входит в планы клуба, лучше уйти в «Торино». Причем не важно, играют они в еврокубках или нет. Самый ключевой момент для Миранчука — игровая практика. Главное, выходить на футбольное поле как можно чаще.