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Игонин: «„Зенит“ — фаворит на сегодняшний день в любом матче»

сегодня, 16:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 17:30 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Зенит» — фаворит на сегодняшний день в любом матче. Ожидание, что «Зенит» начнёт играть так, как и с «Крыльями». От части это было показательное начало. Главному тренеру удалось мотивировать игроков. В чемпионате есть такие матчи, где достаточно сложно включаться игрокам: с «Химками», с «Крыльями» тоже были опасения.

Мы видим, что если «Зенит» включается сразу с первых минут и продолжает хотя бы до середины первого тайма играть активно, то мало команд могут сопротивляться. Может ли «Локо» увезти хотя бы одно очко из Петербурга? Всё может — это же футбол. Как сложится игра — неизвестно. Многое будет зависеть от того, как «Локомотив» будет играть.

Мы понимаем, что тактика, при которой лишают пространства в атаке «Зенит», самая эффективная, а особенно на выезде для соперников. На примере «Крыльев»: несмотря на то, что они любят играть в контратаку, у них было много ошибок в обороне — это сыграло свою роль. Поэтому здесь многое зависит от «Локомотива».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:44
Басни игонина всё равно, что услышать от гены негатив в адрес зенита.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:30
Газпром и "Зенит"-фавориты,
а этого кто не учёл,
те будут ,конечно,убиты,
как Евросоюз и футбол.
drug01
drug01
сегодня в 16:25
Вполне возможно выиграет
Гость
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