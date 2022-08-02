«Челси» объявил о договорённости по трансферу полузащитника «Астон Виллы»

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сегодня, 19:46

Пресс-служба «Челси» объявила о договорённости по трансферу полузащитника «Астон Виллы» .

«Астон Вилла» и «Челси» могут подтвердить, что клубы достигли соглашения о трансфере Кэрни Чуквуемека. 18-летнему игроку разрешили поехать в Лондон, чтобы обсудить как личные условия, так и пройти медицинское обследование.

В прошлом сезоне Чуквуемека провёл 14 матчей за основную команду «Астон Виллы» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 результативную передачу. Молодой англичанин выступает на позиции опорного полузащитника. Ещё одним претендентом на подписание игрока была «Барселона».