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«Челси» объявил о договорённости по трансферу полузащитника «Астон Виллы»

сегодня, 19:46

Пресс-служба «Челси» объявила о договорённости по трансферу полузащитника «Астон Виллы» Кэрни Чуквуемека.

«Астон Вилла» и «Челси» могут подтвердить, что клубы достигли соглашения о трансфере Кэрни Чуквуемека. 18-летнему игроку разрешили поехать в Лондон, чтобы обсудить как личные условия, так и пройти медицинское обследование.

В прошлом сезоне Чуквуемека провёл 14 матчей за основную команду «Астон Виллы» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 результативную передачу. Молодой англичанин выступает на позиции опорного полузащитника. Ещё одним претендентом на подписание игрока была «Барселона».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:13
Истекал контракт через 10 месяцев. Купили не дорого. В октябре исполнится 19 лет только. Скорее всего уйдёт в аренду.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:12
Эта Барселона что-то достаёт лондонцев))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:54
Классное приобретение. Удачи.
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