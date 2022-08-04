«Аталанта» подписала Лукмана

Футболист «Лейпцига» Адемола Лукман продолжит карьеру в Серии А.
Полузащитника подписала «Аталанта». Если верить слухам, то сумма трансфера составила 15 млн евро.
Лукман заключил контракт с новым клубом до лета 2026 года.
Футболист «Лейпцига» Адемола Лукман продолжит карьеру в Серии А.
Полузащитника подписала «Аталанта». Если верить слухам, то сумма трансфера составила 15 млн евро.
Лукман заключил контракт с новым клубом до лета 2026 года.
усиление
что Лейпциг, что Аталанта - блеск!
усиление
что Лейпциг, что Аталанта - блеск!