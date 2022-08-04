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«Аталанта» подписала Лукмана

вчера, 23:12

Футболист «Лейпцига» Адемола Лукман продолжит карьеру в Серии А.

Полузащитника подписала «Аталанта». Если верить слухам, то сумма трансфера составила 15 млн евро.

Лукман заключил контракт с новым клубом до лета 2026 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:22
Я думал, Лестер его выкупил
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:22
ого
усиление
что Лейпциг, что Аталанта - блеск!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:14
Лейпциг по крепче Аталанты будет!
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