Тухель подтвердил уход Алонсо в «Барселону»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признал, что Маркос Алонсо выразил желание перейти в «Барселону». Крайний защитник «Челси» не был включен в состав для визита на «Гудисон Парк» на матч против «Эвертона», который лондонский клуб выиграл 1:0.
Испанец уже давно был связан с переходом на «Камп Ноу», и теперь кажется неизбежным, что он уйдет в команду Хави.
Спекуляции относительно будущего Алонсо достигли апогея, когда он был исключен из состава «Челси» на матч с «Эвертоном».
После матча Тухелю задали вопрос о 31-летнем футболисте.
«Да, Маркос попросил уйти, и мы согласились на это. Не имело смысла выводить его на поле», — ответил тренер.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.