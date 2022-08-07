Тухель подтвердил уход Алонсо в «Барселону»

1659857260

сегодня, 10:27

Главный тренер «Челси» признал, что выразил желание перейти в «Барселону». Крайний защитник «Челси» не был включен в состав для визита на «Гудисон Парк» на матч против «Эвертона», который лондонский клуб выиграл 1:0.

Испанец уже давно был связан с переходом на «Камп Ноу», и теперь кажется неизбежным, что он уйдет в команду Хави.

Спекуляции относительно будущего Алонсо достигли апогея, когда он был исключен из состава «Челси» на матч с «Эвертоном».

После матча Тухелю задали вопрос о 31-летнем футболисте.

«Да, Маркос попросил уйти, и мы согласились на это. Не имело смысла выводить его на поле», — ответил тренер.