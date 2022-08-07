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Тухель подтвердил уход Алонсо в «Барселону»

сегодня, 10:27

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признал, что Маркос Алонсо выразил желание перейти в «Барселону». Крайний защитник «Челси» не был включен в состав для визита на «Гудисон Парк» на матч против «Эвертона», который лондонский клуб выиграл 1:0.

Испанец уже давно был связан с переходом на «Камп Ноу», и теперь кажется неизбежным, что он уйдет в команду Хави.

Спекуляции относительно будущего Алонсо достигли апогея, когда он был исключен из состава «Челси» на матч с «Эвертоном».

После матча Тухелю задали вопрос о 31-летнем футболисте.

«Да, Маркос попросил уйти, и мы согласились на это. Не имело смысла выводить его на поле», — ответил тренер.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 11:53
Желание понятно
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 10:40
Желание понятно Маркоса, в АПЛ надо напрягатмя в каждой игре а в примере да еще в середняке барселоне можно три четыре раза за сезон вспотеть и все... Ну хотябы выиграл ЛЧ с Челси, в барселоне ему не видать титулов...
агент_Смит.
агент_Смит.
сегодня в 10:35
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агент.Смит.
агент.Смит.
сегодня в 10:31
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