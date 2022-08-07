Полузащитник Каллум Хадсон-Одои сообщил «Челси», что хочет уйти из клуба.
«Боруссия» Дортмунд среди клубов, которые проявляют явный интерес к аренде полузащитника. Прошлым летом Хадсон-Одои был близок к переходу в дортмундский клуб, но «Челси» в итоге отказался отпускать игрока. Его контракт действует до 2024 года.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
Отсутствуют история встреч.
Отсутствуют история встреч.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.