Хадсон-Одои сообщил «Челси», что хочет уйти из клуба

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сегодня, 10:36

Полузащитник сообщил «Челси», что хочет уйти из клуба.

«Боруссия» Дортмунд среди клубов, которые проявляют явный интерес к аренде полузащитника. Прошлым летом Хадсон-Одои был близок к переходу в дортмундский клуб, но «Челси» в итоге отказался отпускать игрока. Его контракт действует до 2024 года.