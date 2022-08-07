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Хадсон-Одои сообщил «Челси», что хочет уйти из клуба

сегодня, 10:36

Полузащитник Каллум Хадсон-Одои сообщил «Челси», что хочет уйти из клуба.

«Боруссия» Дортмунд среди клубов, которые проявляют явный интерес к аренде полузащитника. Прошлым летом Хадсон-Одои был близок к переходу в дортмундский клуб, но «Челси» в итоге отказался отпускать игрока. Его контракт действует до 2024 года.

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 11:37
Можно его понять. Даже в скамейке его не было в матче с Эвертоном. Поэтому может действительно продать. Не будет же вечным перспективным.
Foxes
Foxes
сегодня в 11:06
Парню нужна игровая практика.
agent_Smith
agent_Smith
сегодня в 10:44
Матч Уфа-Алания.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
agent Smith
agent Smith
сегодня в 10:42
Матч Родина-Волгарь.
Отсутствуют история встреч.
агентСмит.
агентСмит.
сегодня в 10:39
Матч Торпедо-Химки.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:38
О как, посмотрим как решит руководство клуба
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