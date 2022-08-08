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Вернер вернётся в «РБ Лейпциг» сегодня

сегодня, 13:27

Нападающий «Челси» Тимо Вернер сегодня вернется в «РБ Лейпциг».

Стоимость сделки составит 30-35 миллионов евро, также будут предусмотрены бонусы. За немецкий клуб Вернер выступал с 2016 по 2020 год.

Ранее слухи связывали Вернера с переходом в «Ньюкасл».

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:41
Для Вернера отлично, Для Лейпцига тоже . Вернётся ли Тимо к своей лучшей версии узнаем в следующей серии. Хотя, Вернер по сути и не терял формы. Банально не подходит под футбол Тухеля. Много владения, мало пространства для забегов. А так Вернер всегда в форме, что бы там не говорили но пользы много приносит.

Ну а так что,Тимо возвращается в Лейпциг на белом коне. Не зря сгонял в Лондон. ЛЧ взять не каждый может. Тимо смог! И заработал, и Кубок взял с Челси. Хочу пожелать удачи и подойти к чемпионату мира в лучшей форме .
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:27
Не потянул АПЛ.
Гость
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