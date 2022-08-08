Вернер вернётся в «РБ Лейпциг» сегодня

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сегодня, 13:27

Нападающий «Челси» сегодня вернется в «РБ Лейпциг».

Стоимость сделки составит 30-35 миллионов евро, также будут предусмотрены бонусы. За немецкий клуб Вернер выступал с 2016 по 2020 год.

Ранее слухи связывали Вернера с переходом в «Ньюкасл».