Вернер вернётся в «РБ Лейпциг» сегодня

Нападающий «Челси» Тимо Вернер сегодня вернется в «РБ Лейпциг».
Стоимость сделки составит 30-35 миллионов евро, также будут предусмотрены бонусы. За немецкий клуб Вернер выступал с 2016 по 2020 год.
Ранее слухи связывали Вернера с переходом в «Ньюкасл».
Ну а так что,Тимо возвращается в Лейпциг на белом коне. Не зря сгонял в Лондон. ЛЧ взять не каждый может. Тимо смог! И заработал, и Кубок взял с Челси. Хочу пожелать удачи и подойти к чемпионату мира в лучшей форме .
Ну а так что,Тимо возвращается в Лейпциг на белом коне. Не зря сгонял в Лондон. ЛЧ взять не каждый может. Тимо смог! И заработал, и Кубок взял с Челси. Хочу пожелать удачи и подойти к чемпионату мира в лучшей форме .