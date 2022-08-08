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Лапорта: «Умтити и Брейтуэйту лучше покинуть клуб»

сегодня, 15:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб намерен расстаться с нападающим Мартином Брейтуэйтом и защитником Самюэлем Умтити.

У Умтити и Брейтуэйта есть соглашения, однако они понимают, что тренер на них не рассчитывает. По этой причине им лучше покинуть клуб. Мы ожидаем, что из «Барселоны» уйдет еще больше футболистов. Учитывая все операции, которые мы выполнили, мы полагаем, что сможем зарегистрировать всех новичков, а также игроков, подписавших новые контракты.

Ранее появилась информация, что Брейтуэйт может уехать в чемпионат Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:40
Не удивлюсь, если им еще и отрубленную свиную голову для убедительности подбросят перед квартирой.))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:34
Всё правильно,надо уходить!
Гость
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