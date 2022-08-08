Лапорта: «Умтити и Брейтуэйту лучше покинуть клуб»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб намерен расстаться с нападающим и защитником .

У Умтити и Брейтуэйта есть соглашения, однако они понимают, что тренер на них не рассчитывает. По этой причине им лучше покинуть клуб. Мы ожидаем, что из «Барселоны» уйдет еще больше футболистов. Учитывая все операции, которые мы выполнили, мы полагаем, что сможем зарегистрировать всех новичков, а также игроков, подписавших новые контракты.