Аспиликуэта: «Мой дом — „Челси“, я верен клубу»

Защитник «Челси» рассказал, почему решил остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес «Барселоны».

Я всегда был верен клубу. Так было с моего первого дня здесь. Мой дом — «Челси», и я никогда бы не повел себя эгоистично. После клубного чемпионата мира я выразил желание покинуть команду. Решение никогда не зависело от величины зарплаты или условий контракта. Я высказал чувства, а потом все поменялось в связи со сменой владельца и введением санкций.

Я стараюсь справляться с этим. У нас с новыми владельцами состоялся честный разговор, и я невероятно горжусь быть капитаном «Челси». Я с воодушевлением смотрю на предстоящие сезоны. Полагаю, всем будет лучше, если я останусь.