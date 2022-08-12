Аспиликуэта: «Мой дом — „Челси“, я верен клубу»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта рассказал, почему решил остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес «Барселоны».
Я всегда был верен клубу. Так было с моего первого дня здесь. Мой дом — «Челси», и я никогда бы не повел себя эгоистично. После клубного чемпионата мира я выразил желание покинуть команду. Решение никогда не зависело от величины зарплаты или условий контракта. Я высказал чувства, а потом все поменялось в связи со сменой владельца и введением санкций.
Я стараюсь справляться с этим. У нас с новыми владельцами состоялся честный разговор, и я невероятно горжусь быть капитаном «Челси». Я с воодушевлением смотрю на предстоящие сезоны. Полагаю, всем будет лучше, если я останусь.
Хотел уйти, так как совсем перестал попадать в состав, но потом Джеймс травмировался и выбыл надолго, стал играть чаще испанец, пока Рис лечился и восстанавливался.
А так, способен ещё помочь команде в нужные моменты. Продлил на 2 года контракт, с понижением ЗП на 40%
Хотел уйти, так как совсем перестал попадать в состав, но потом Джеймс травмировался и выбыл надолго, стал играть чаще испанец, пока Рис лечился и восстанавливался.
А так, способен ещё помочь команде в нужные моменты. Продлил на 2 года контракт, с понижением ЗП на 40%