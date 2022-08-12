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Аспиликуэта: «Мой дом — „Челси“, я верен клубу»

сегодня, 20:21

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта рассказал, почему решил остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес «Барселоны».

Я всегда был верен клубу. Так было с моего первого дня здесь. Мой дом — «Челси», и я никогда бы не повел себя эгоистично. После клубного чемпионата мира я выразил желание покинуть команду. Решение никогда не зависело от величины зарплаты или условий контракта. Я высказал чувства, а потом все поменялось в связи со сменой владельца и введением санкций.

Я стараюсь справляться с этим. У нас с новыми владельцами состоялся честный разговор, и я невероятно горжусь быть капитаном «Челси». Я с воодушевлением смотрю на предстоящие сезоны. Полагаю, всем будет лучше, если я останусь.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:28
Ровно 10 лет уже в Челси.
Хотел уйти, так как совсем перестал попадать в состав, но потом Джеймс травмировался и выбыл надолго, стал играть чаще испанец, пока Рис лечился и восстанавливался.
А так, способен ещё помочь команде в нужные моменты. Продлил на 2 года контракт, с понижением ЗП на 40%
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