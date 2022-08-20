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Клуб Серии А заинтересован в приобретении Умтити

сегодня, 14:25

«Лечче» хочет подписать защитника «Барселоны» Самюэля Умтити.

Спортивный директор итальянского клуба Панталео Корвино на данный момент обсуждает с представителями каталонцев условия аренды футболиста. «Барса» хочет расстаться с игроком, о чем говорил ранее президент клуба Жоан Лапорта. Травма колена так и не позволила игроку проявить себя в Ла Лиге в полной мере. Недавно он продлил контракт с «сине-гранатовыми», чтобы снизить нагрузку на зарплатную ведомость клуба, но игрок вновь столкнулся с проблемами в плане физической формы.

В прошлом сезоне Умтити провел лишь один матч в Ла Лиге.

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:53
Отличный вариант для МЮ, кстати говоря - навряд ли хуже Гарика, а, если, даже, провалится, так и денег не жалко
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:37
Деньги на бочку и забирайте...
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