Керк: «Атмосфера в раздевалке сразу улучшилась»

Футболист «Локомотива» дал комментарий после победы над «Химками».

Я был очень рад, потому что мы победили, сделали это крупно и не пропустили.

Сыграл так, как хотел, в принципе, отдал все силы. И считаю, что если бы мы победу эту не одержали, то и этого приза у меня не было.

Атмосфера в раздевалке сразу улучшилась. После такого напряжения ребята смогли немного выдохнуть, даже где-то посмеяться. При этом было такое командное единение на поле, уверенная игра. Я считаю, что с самого начала мы не дали сопернику никаких шансов, чтобы они могли думать о победе, – сказал Керк.