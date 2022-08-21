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Керк: «Атмосфера в раздевалке сразу улучшилась»

сегодня, 14:43
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футболист «Локомотива» Джирано Керк дал комментарий после победы над «Химками».

Я был очень рад, потому что мы победили, сделали это крупно и не пропустили.

Сыграл так, как хотел, в принципе, отдал все силы. И считаю, что если бы мы победу эту не одержали, то и этого приза у меня не было.

Атмосфера в раздевалке сразу улучшилась. После такого напряжения ребята смогли немного выдохнуть, даже где-то посмеяться. При этом было такое командное единение на поле, уверенная игра. Я считаю, что с самого начала мы не дали сопернику никаких шансов, чтобы они могли думать о победе, – сказал Керк.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:06
Ну ещё бы
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:49
Хороший футбол, отличный счёт на табло! И это и придаёт хорошее настроение и атмосферу в команде. Удачи вам Паровоз !
shlomo
shlomo
сегодня в 14:48
Ну все правильно, когда команда выигрывает, то совсем другой "коленкор"...
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