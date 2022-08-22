«Вулверхэмптон» просит у «Арсенала» 50 миллионов фунтов за Педру Нету

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сегодня, 20:44

«Вулверхэмптон» не намерен расставаться с португальским вингером менее чем за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Интерес к полузащитнику проявляет «Арсенал», ранее к игроку присматривался «Манчестер Юнайтед».

Нету играет за «Вулверхэмптон» с 2019 года, провел 95 матчей за клуб, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач.