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«Вулверхэмптон» просит у «Арсенала» 50 миллионов фунтов за Педру Нету

сегодня, 20:44

«Вулверхэмптон» не намерен расставаться с португальским вингером Педру Нету менее чем за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Интерес к полузащитнику проявляет «Арсенал», ранее к игроку присматривался «Манчестер Юнайтед».

Нету играет за «Вулверхэмптон» с 2019 года, провел 95 матчей за клуб, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач.

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ДСА
ДСА
сегодня в 21:26
Ну пусть тогда у волков и остаётся.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 21:00
При всем уважении к Арсеналу нельзя продавать такого игрока как Нету. Тем более его стоимость должна быть гораздо выше.
Нужно сохранить текущий состав Вулверхэмптона, вероятно при хорошем тренере все они будут нужны. Пока Бруно Лаге не выжимает максимум с команды. Потенциал у команды не хуже, чем у Тоттенхэма.
monah-10
monah-10
сегодня в 20:47
Слабая статистика, и что там за 50 мультов ?
Гость
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