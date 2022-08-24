«Дженоа» хочет подписать бывшего игрока сборной Нидерландов

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вчера, 18:56

Полузащитник «Марселя» попал в сферу интересов «Дженоа».

Французский клуб хочет расстаться с футболистом из-за высокой зарплаты, а главный тренер провансальцев Игор Тудор не рассчитывает на Стротмана. Футболистом интересовалась «Верона», но те переговоры сорвались. Помимо этого, к полузащитнику есть интерес из Испании. Стротман уже играл в «Дженоа» во второй части сезона 2020/21 на правах аренды. Клуб из Генуи хочет как можно быстрее вернуться в Серию А, в клубе считают, что Стротман может существенно помочь в этом.