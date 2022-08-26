В РФС могут отказаться от ЭСК

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал об условиях, при которых ЭСК может быть упразднена.
Когда мы поднимем доверие к нашему судейству и ЭСК, к этой идее платного обращения в данную структуру можно будет вернуться, обдумать. В настоящий момент публичность для РФС является основой поднятия уровня доверия и качества восприятия судейства, поэтому мы периодически публикуем переговоры VAR, рассматриваем любые обращения клубов. Пока стратегия такая. Что будет дальше — если мы изменим отношение к судейству, то, возможно, не будет вообще жалоб и ЭСК не потребуется.
В УЕФА по определенным причинам такого органа нет. Возможно, мы сможем реализовать настолько качественную реформу, что в ЭСК не будет обращений и она будет распущена за ненадобностью.
рфс -90%
рпл- почти 100%
в эск -100% было
рфс -90%
рпл- почти 100%
в эск -100% было
поэтому оптимизм безграничен ! )
поэтому оптимизм безграничен ! )