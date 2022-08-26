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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В РФС могут отказаться от ЭСК

сегодня, 11:28

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал об условиях, при которых ЭСК может быть упразднена.

Когда мы поднимем доверие к нашему судейству и ЭСК, к этой идее платного обращения в данную структуру можно будет вернуться, обдумать. В настоящий момент публичность для РФС является основой поднятия уровня доверия и качества восприятия судейства, поэтому мы периодически публикуем переговоры VAR, рассматриваем любые обращения клубов. Пока стратегия такая. Что будет дальше — если мы изменим отношение к судейству, то, возможно, не будет вообще жалоб и ЭСК не потребуется.

В УЕФА по определенным причинам такого органа нет. Возможно, мы сможем реализовать настолько качественную реформу, что в ЭСК не будет обращений и она будет распущена за ненадобностью.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 15:24
Стратегия понятна . Вот только с какого неба свалится куча качественных и профессиональных судей , которые хотя бы на уровне Карасева судили . А во-вторых менталитет руководителей клубов давно уже пропитан банальным недоверием к судьям , которые как раз и дали многократные поводы к этому .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:59
В нашей стране НИКОГДА не будет доверия к судейству. Подозрительность - в крови русского человека. Вот когда эта подозрительность будет по капле из нас выдавлена, тогда и можно будет говорить о доверии. Боюсь, однако, что это будет нескоро и многие из нас не доживут до этого счастливого времени. Я точно.
морозз
морозз
сегодня в 13:53
Бомжи захватили РФС, арбитраж и ЭСК…Миллер, с дирижёрской палочкой, расставляет всех на давно купленные места накрытых газовым облаком!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:45
А это кто такр?
Амбраs
Амбраs
сегодня в 13:33
меньше масквачей будет в управе..
рфс -90%
рпл- почти 100%
в эск -100% было
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:58
меньше дармоедоФ будет..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ mphuZ (раскрыть)
сегодня в 12:16
Э, Сюда Канай... сейчас во всём разберёмся.

Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:08
Вот и правильно. Одними дармоедами меньше хоть будет.
alexgurzan
alexgurzan ответ mphuZ (раскрыть)
сегодня в 12:08
Экспертно-судейская комиссия.
mphuZ
mphuZ
сегодня в 12:04
Соккер, расшифруйте хотя бы, что такое "ЭСК"?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:36
Прямо к Миллеру на арбитраж-и все дела! Зачем нам посредники???
112910415
112910415
сегодня в 11:32
у нас всегда очень качественные реформы ...
поэтому оптимизм безграничен ! )
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:31
ЭСК с той же руки кормится, что и судьи
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:29
Ну и дела....)
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