В РФС могут отказаться от ЭСК

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал об условиях, при которых ЭСК может быть упразднена.

Когда мы поднимем доверие к нашему судейству и ЭСК, к этой идее платного обращения в данную структуру можно будет вернуться, обдумать. В настоящий момент публичность для РФС является основой поднятия уровня доверия и качества восприятия судейства, поэтому мы периодически публикуем переговоры VAR , рассматриваем любые обращения клубов. Пока стратегия такая. Что будет дальше — если мы изменим отношение к судейству, то, возможно, не будет вообще жалоб и ЭСК не потребуется.