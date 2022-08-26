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Черчесов: «Дзюба подтвердил свой уровень, забив в 1-м матче за „Адану“»

вчера, 20:07

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адану Демирспор».

Такой игрок не остался бы без клуба. Ему тоже хотелось бы побыстрее команду найти. Месяц тренироваться в одиночку — непросто. Здорово, что Артём забил в первом же матче, подтвердил свой уровень. Рад за него. У него был день рождения, утром я поздравил его с праздником, а вечером с забитым голом. Всё здорово. Я рад, что наши игроки находят своё место в европейских чемпионатах.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:57, ред.
Очевидно, С.С. не видел обстоятельств, при которых Артём забил мяч, иначе бы воздержался от хвалебных слов в его адрес. А может, я ошибаюсь в адрес нашего футболиста, который, проявив недюженное голевое чутьё, прибежал к линии ворот соперника, действительно тем самым проявив свой высокий уровень ?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:16
Думаю у него там всё сложится
Гость
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