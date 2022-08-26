Головин оценил итоги жеребьёвки Лиги Европы

Полузащитник «Монако» оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Отличная, ровная группа. Будет очень интересно сыграть со всеми. Понятно, что у российских болельщиков будет большое внимание к играм с «Ференцварошем» из-за фигуры главного тренера, но и «Црвена Звезда», и «Трабзонспор» тоже серьёзные соперники, у каждого из которых есть свой стиль.