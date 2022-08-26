Головин оценил итоги жеребьёвки Лиги Европы

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
Отличная, ровная группа. Будет очень интересно сыграть со всеми. Понятно, что у российских болельщиков будет большое внимание к играм с «Ференцварошем» из-за фигуры главного тренера, но и «Црвена Звезда», и «Трабзонспор» тоже серьёзные соперники, у каждого из которых есть свой стиль.
Любая из команд может преподнести сюрприз.
Думаю во всех матчах будет забито много мячей, команды играющие и не любят отсиживаться в обороне.
Конечно симпатии больше к Монако, так как там не только Головин играет, но ещё и команда принадлежит нашим соотечественникам. Кстати в отличии от британцев власти прежде всего княжества Монако более благоразумны.
Но и Ференцварош с Црвеной Звездой не обделим вниманием.
Удачи этим клубам, а кто сильнее сами рассудят, на поле.
Любая из команд может преподнести сюрприз.
Думаю во всех матчах будет забито много мячей, команды играющие и не любят отсиживаться в обороне.
Конечно симпатии больше к Монако, так как там не только Головин играет, но ещё и команда принадлежит нашим соотечественникам. Кстати в отличии от британцев власти прежде всего княжества Монако более благоразумны.
Но и Ференцварош с Црвеной Звездой не обделим вниманием.
Удачи этим клубам, а кто сильнее сами рассудят, на поле.