Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Сафонов: «У Захаряна могут быть проблемы в Англии с рабочей визой»

28 августа 2022, 01:27

Известный футбольный менеджер Алексей Сафонов выразил опасения, что Арсен Захарян не сможет получить рабочую визу Великобритании после перехода из московского «Динамо» в «Челси».

Ранее сообщалось, что переговоры между клубами находятся на финальной стадии, сумма трансфера может составить 15 миллионов евро, а сам Захарян подпишет контракт до 2028 года.

С точки зрения бизнеса для «Челси» — это понятная история. 15 млн евро — не такая большая сумма, мы же знаем, что клубы АПЛ покупают игроков и по 90 млн и даже дороже. Понятно, что он не будет первым номером на своей позиции в «Челси», но это не значит, что потом его нельзя будет выгодно продать. Арсен — молодой парень, перспективный, тут только на одной его аренде можно будет деньги отбить. Мне сложно представить, что он сможет сразу с листа заиграть в «Челси». Другой вопрос, дадут ли ему рабочую визу в Великобритании, с учетом нынешнего положения. Мы же помним ситуацию с Абрамовичем и людьми высокого уровня из России, которым не давали британскую визу. Многих оттуда уже выдавили.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Расинге» опровергли слухи об интересе «Зенита» к Копетти
Сегодня, 00:49
СлухиЛомовицкий уйдёт из «Химок»
Вчера, 18:57
Сутормин: «Впервые слышу об интересе „Динамо“ и ЦСКА»
03 декабря
Агент Педринью отреагировал на слухи о переходе игрока в «Сан-Паулу»
03 декабря
СлухиПедринью уйдёт из «Локомотива» в аренду в «Сан-Паулу»
03 декабря
СлухиСперцян летом отказался переходить в «Фиорентину»
02 декабря
Сортировать
Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
29 августа в 07:12
Родился от слова Родина.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Gotlib (раскрыть)
29 августа в 01:35
Родина это место, где твоя нация имеет своё государство, республику и т.д.
Gotlib
Gotlib ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
28 августа в 21:43
По месту рождения и определяется Родина.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Vik_ont25 (раскрыть)
28 августа в 21:05
Родина армянина это Армения.
Родина чеченца это Чечня.
Родина украинца это Украина.
Родина китайца это Китай.
Где бы он не родился, его Родина это остаётся его родиной.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Gotlib (раскрыть)
28 августа в 21:02
Его исконная Родина это Армения. А Россия это просто место рождения (возможно) и место проживания.
dok66
dok66
28 августа в 12:21
Получит он рабочую визу , и без проблем .
Gotlib
Gotlib ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
28 августа в 11:13
Он родился в России, а следовательно это и есть его Родина.
Garrincha58
Garrincha58
28 августа в 11:07
не будет у него проблем потому что в Динамо у него их не должно быть
Союзник противников
Союзник противников
28 августа в 09:45
Кому-бизнес,а игроку-опа.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
28 августа в 08:30
Уважаемый, а я почему-то думал, что Родина находится там где родился и вырос...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 августа в 08:00
Это проблемы Челси, выбирая россиянина они должны понимать последствия тем более Челси.
sv_1969
sv_1969
28 августа в 07:50
Началась новая сага!
95-shishani-95
95-shishani-95
28 августа в 07:32
Это уже его проблемы, потому что он выбрал Россию, вместо своей родины.
48rdrfxy3e78
48rdrfxy3e78
28 августа в 07:30
насчет визы это уже к руководству Челси...
КЭТиК
КЭТиК
28 августа в 07:25
Вот с визы и надо было начинать.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
28 августа в 01:40
С визой все решаемо. Главное чтобы перебрался туда и вырос как футболист
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 