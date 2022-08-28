Сафонов: «У Захаряна могут быть проблемы в Англии с рабочей визой»

Известный футбольный менеджер выразил опасения, что не сможет получить рабочую визу Великобритании после перехода из московского «Динамо» в «Челси».

Ранее сообщалось, что переговоры между клубами находятся на финальной стадии, сумма трансфера может составить 15 миллионов евро, а сам Захарян подпишет контракт до 2028 года.