Известный футбольный менеджер Алексей Сафонов выразил опасения, что Арсен Захарян не сможет получить рабочую визу Великобритании после перехода из московского «Динамо» в «Челси».
Ранее сообщалось, что переговоры между клубами находятся на финальной стадии, сумма трансфера может составить 15 миллионов евро, а сам Захарян подпишет контракт до 2028 года.
С точки зрения бизнеса для «Челси» — это понятная история. 15 млн евро — не такая большая сумма, мы же знаем, что клубы АПЛ покупают игроков и по 90 млн и даже дороже. Понятно, что он не будет первым номером на своей позиции в «Челси», но это не значит, что потом его нельзя будет выгодно продать. Арсен — молодой парень, перспективный, тут только на одной его аренде можно будет деньги отбить. Мне сложно представить, что он сможет сразу с листа заиграть в «Челси». Другой вопрос, дадут ли ему рабочую визу в Великобритании, с учетом нынешнего положения. Мы же помним ситуацию с Абрамовичем и людьми высокого уровня из России, которым не давали британскую визу. Многих оттуда уже выдавили.
Родина чеченца это Чечня.
Родина украинца это Украина.
Родина китайца это Китай.
Где бы он не родился, его Родина это остаётся его родиной.
Родина чеченца это Чечня.
Родина украинца это Украина.
Родина китайца это Китай.
Где бы он не родился, его Родина это остаётся его родиной.