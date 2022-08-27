Сарри: «Нашей проблемой всегда была стабильность»

Наставник «Лацио» прокомментировал победу над «Интером».

Эта команда стала более сплоченной и организованной, поэтому мы способны обыграть любого, но нашей проблемой всегда была стабильность. Теперь нам нужно следить за этим, оседлать волну и не думать, что против других соперников будет легче.

Вопрос всегда был в менталитете. Если есть несколько игроков, которые чувствуют усталость или напряжение, это распространяется даже на тех, кто не играл так много и должен быть свежим. Вот над чем нам нужно работать.