«Газпром» поможет «Томи» вернуть профессиональный статус

1662382272

вчера, 15:51

Председатель правления ПАО «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания поможет клубу вернуть профессиональный статус.

«Томск – город профессионалов, конечно, футбольная команда должна вернуть себе свой профессиональный статус. Подумаем, как это сделать, и в ближайшее время, я думаю, что „Томь“ опять будет на высоком профессиональном уровне играть», – сказал Миллер.