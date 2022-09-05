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«Газпром» поможет «Томи» вернуть профессиональный статус

вчера, 15:51

Председатель правления ПАО «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания поможет клубу вернуть профессиональный статус.

«Томск – город профессионалов, конечно, футбольная команда должна вернуть себе свой профессиональный статус. Подумаем, как это сделать, и в ближайшее время, я думаю, что „Томь“ опять будет на высоком профессиональном уровне играть», – сказал Миллер.

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Все комментарии
Alean
Alean ответ Аспект (раскрыть)
вчера в 18:46
Ппц, ну так поищи, я тебе именно долю нефтегаза написа, гугл как говорится в помощь, это из открытых источников.
Аспект
Аспект ответ Alean (раскрыть)
вчера в 18:42
Природные ископаемые - это не только нефть и газ. Насколько мне известно, их месторождений вблизи Томска нет. Не ленись, поищи в интернете, что именно здесь добывается. Удачи!
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:56
Думаю, что не просто так это
Alean
Alean ответ Аспект (раскрыть)
вчера в 17:36
А это собственно и есть нефть и газ. А как там между собой делятся я не нашёл, пишут нефтегазовая отрасль.
Аспект
Аспект ответ Alean (раскрыть)
вчера в 17:20
Хорошо, не спорю. И что? А от добычи собственно газа под Томском есть ли в этой сумме поступления?
Alean
Alean ответ Аспект (раскрыть)
вчера в 17:16
За первое полугодие 2022г только налоговых отчислений с добычи полезных ископаемых 84 млр рублей по Томской области. )))
Аспект
Аспект ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:08
А в Томске разве есть газовые месторождения?
Как пел в свое время В.Высоцкий:
Я б в Москве давно уран нашел
При такой повышенной зарплате.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:42
Человек - начальник газодобывающей организации государственной. Какая, кажется, его задача? Максимизировать доходы государства, обеспечить газификацию населенных пунктов?

Но не у нас. У нас газодобывающая организация футбольные клубы создаёт, спортивные комплексы строит, и это мы только футболом интересуется, на самом деле она и во все другие виды спорта вваливает огромные деньги.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:32
В районе Смоленска нет месторождений газа
Аспект
Аспект
вчера в 16:29
Миллер явно мечтает о первенстве Газпрёма? )))
Ну а чем условный Тамбов хуже этого Томска? В соседнем со мной Смоленске, к слову, тоже сейчас футбола нет - что мешает сюда баблишка вкинуть?
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:29
Раньше надо было
memphis
memphis
вчера в 16:21
Очки в кубке отдавать, потом игроков отжатых у конкурентов можно туда сплавить + потом в РПЛ вернуть и ещё один дублёр Зенита будет! Гениально!
d97h39ev6x2b
d97h39ev6x2b
вчера в 16:03
Это нужное дело
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:01
С чего бы вдруг такие нежности?Наверно Путин подсказал.
протон
протон
вчера в 15:56
Новый фарм готовят?
ДСА
ДСА
вчера в 15:53
Денег у ГАЗПРОМа хватит на всех.
Гость
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