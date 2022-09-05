«Газпром» поможет «Томи» вернуть профессиональный статус

Председатель правления ПАО «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания поможет клубу вернуть профессиональный статус.
«Томск – город профессионалов, конечно, футбольная команда должна вернуть себе свой профессиональный статус. Подумаем, как это сделать, и в ближайшее время, я думаю, что „Томь“ опять будет на высоком профессиональном уровне играть», – сказал Миллер.
Но не у нас. У нас газодобывающая организация футбольные клубы создаёт, спортивные комплексы строит, и это мы только футболом интересуется, на самом деле она и во все другие виды спорта вваливает огромные деньги.
Но не у нас. У нас газодобывающая организация футбольные клубы создаёт, спортивные комплексы строит, и это мы только футболом интересуется, на самом деле она и во все другие виды спорта вваливает огромные деньги.