У «Барселоны» семь новичков. Трансферный баланс – минус 115 млн евро, но УЕФА штрафует других

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вчера, 20:46

Секреты бурного трансферного лета.

Каталонцы не нарушили финансовые правила

По-крайней мере, прошлым летом. Ла Лига жестко контролирует деятельность клубов. Лапорте не нравится, что Тебас цепляется, но юридически все обставили грамотно. УЕФА наказывает ПСЖ , «Марсель», «Милан», «Интер», «Рому», «Ювентус», «Монако» и «Бешикташ», а к Лапорте у футбольных властей пока нет вопросов. А ведь долги каталонцев в феврале составляли 1.2 миллиарда евро! Но за пять последних лет трансферный баланс у клуба лучше, чем у «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и «Ньюкасла».

И летом на новичков «Барселона» потратила меньше, чем безумный «Ноттингем Форест». Хотя по расходам с лета 2017-го испанцы делят лидерство с «Челси» — 1.15 миллиарда евро на новичков, именно по превышению затрат над доходами лишь на десятой строчке. Сравните с менеджментом ПСЖ – ушли в минус на 510 млн евро, или с делами МЮ – минус 758 млн евро. У «Барселоны» речь о негативной разнице в размере 364 млн евро, даже у «Арсенала» и «Милана» цифры хуже.

Зато со свежими продажами у каталонцев не складывалось. Так почему же баланс лучше, чем у многих грандов? Объяснение на поверхности: у каталонцев золотой состав состоял из воспитанников. Выкупали обратно своих Пике и Альбу, деньги они отработали. Также до сих пор есть подпитка из «Ла Масии» — Фати, Педри и Гави, снова ищут разбежавшихся в разные стороны выпускников школы вроде Торреса.

Каталонцы продали игроков на 780 млн евро, так что это не повторение ошибок МЮ , который отдал 75 человек всего за 218 млн евро. Для сравнения, «Аякс» выручил 690 млн евро за восемь десятков игроков за это же время, а «Реал» — 678.

Усилились свободными агентами, не переплачивали

Рафинья и Кунде могли играть за «Челси», но не захотели. Англичане заплатили за Фофана 87 млн евро, а француза из «Севильи» Хави заполучил за 50 миллионов. Рафинья обошелся в 58 млн евро, а Антони, конкурент вингера в сборной, оценен «Аяксом» в почти 100 млн евро. Левандовски обошелся «Барселоне» в 45 млн евро, поскольку хотел играть именно за каталонцев, но «Ливерпулю» отказали бы, дело было не в деньгах.

Первые матчи Левандовского показали, что класс форварда изменит статус «Барселоны». Появление взрослого мастера благоприятно сказывается на игре молодежи. Хави шел за теми, кто может быть важен для команды. Продолжает интересоваться чемпионом АПЛ . Вызывала вопросы лишь ставка на Кристенсена, но если «Барселона» сыграет «3-2-2-3» («дубль вэ»), то центральные защитники и латерали нужны с запасом.

Подписали Бельерина и Алонсо на фланги. Логично, как и ставка на Кессье, ведь Де Йонга пытались выставить из команды. Но Френки только-только купил с невестой дом в Барселоне, наотрез отказался уезжать в Манчестер или Лондон. А в Мюнхене место в центре занял другой парень из «Аякса». Коутиньо, Обамеянг и две аренды принесут лишь 38 млн евро, но зимой будут новые расставания, Лапорта хочет заработать.

У восьми футболистов истекут контракты через год

Подписания не говорят о финансовой стабильности. Бускетс, Роберто, Алонсо, Депай, Бельерин, Гави и два запасных вратаря на контракте лишь до следующего лета. С января восемь человек из заявки первой команды могут вести переговоры с другими клубами. Кроме 153 млн евро за новичков, были другие выплаты. Свободные агенты не пришли бесплатно. Были подъемные выплаты и отчисления агентам.

Левандовски – лучший пример. «Барселона» стесняется сознаться, сколько получил Захави, когда форсировал уход форварда из «Баварии». Даже Алехандро Бальде может иметь в контракте пункт об увеличении оклада, если будет в первом составе. Зарплата Дембеле, который мог уйти свободным агентом, стала ниже, но здесь Лапорта пошел на уловку – компенсацией станут щедрые бонусы для молодого француза.

Пришлось перебить предложение «Челси». Знакомых журналистов каталонцы кормят информацией, что француз чуть ли не 40 % зарплаты простил. Но это как Месси и Пике – отказались от выплат сейчас, но придут за своими миллионами позже. Год назад Дембеле требовал у «Барселоны» 30 млн евро в год, подписной бонус 30 млн евро, а еще 15 млн евро агенту. Не верьте в альтруизм Усмана и работу за хлеб.

Точно знаем, что вице-капитаны перенесли выплаты. Но Депай и Де Йонг пойдут в суд, если их попытаются обмануть. Лапорта пытается не намокнуть под дождем. В основном снизил с директором Алемани расходы за счет прощаний с теми, кому платили больше, чем Дани Алвесу. Коутиньо, Обамеянг, Нето, Пуч и Брейтуйэт ушли. Ленгле, Нико, Умтити, Дест и Тринкан в аренде, но лишь последняя сделка за деньги.

Каталонцы не спасены, скоро УЕФА может передумать

Ситуация противоречивая. Даже если Лапорта убедил Умтити простить «Барселоне» часть зарплаты, то «Лечче» не даст защитнику 100 тысяч евро в неделю. «Барселона» тоже платит какую-то часть. После чистки состава сохранят 40-50 миллионов, а заявили все сто. Проблема еще в том, что пользуются методами Советского Союза в 1980-х. Тогда врали об экономическом успехе и стабильности, даже внутри системы друг другу.

А когда впервые провели аудит, то схватились за голову. Лапорта через каталонские издания создал альтернативную реальность. Не принято напоминать, что Пьянич получает 290 тысяч евро в неделю. Или что у Кессье зарплата выше, чем у Пике. Депай сидит на лавке за 200 тысяч евро в неделю. Убедили игроков перенести выплаты, продали активы клуба, но не стоит величать гениями ребят, которые зашли в минус на 115 млн евро.

Не заработали, подписав с Дембеле контракт зимой и продав его за 50-70 млн евро летом. Де Йонга за 85 млн евро не отдали. Лапорта подчистил чужие хвосты, но в ответ каталонцы подписали много новых соглашений о бонусах, об отложенных выплатах. Соперники удивлены, как клуб с долгами взял семь человек, но ответ прост – не раздали деньги. Если выгорит на поле, то выкрутятся, а второй вариант лучше не рассматривать.

УЕФА пока по-доброму отнесся к де-факто банкротству, к которому толкнул Бартомеу. Ла Лига жестко взялась за «Барселону», чтобы любимый клуб мятежной Каталонии не оказался в Сегунде. Но Хави должен четко донести до футболистов, что или побеждают, или юридически клубу конец. Надо отдать должное ветеранам, а еще молодым Гави и Педри – могли эгоистично отнестись к ситуации, но их уход означал бы развал клуба.

Вместо этого пишем, что повоюют. Многое в клубе недоговаривают, чувствуют важность момента, боятся денежной правды. Хави – смелый тренер, команда по составу симпатичная, но за полем выбрали опасную стратегию в турбулентной финансовой реальности.