Гальтье высказался о шансах ПСЖ в Лиге чемпионов

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье оценил шансы своей команды в текущем сезоне Лиги чемпионов.
ПСЖ — не фаворит соревнования. Утверждать обратное – значит недооценить силы соперников. Каждый сезон 8 или 9 клубов стремятся выиграть Лигу чемпионов, но часто они не доходят до конца, порой жизнь показывает невероятные сценарии и сюрпризы.
Разумеется, мы хотим побеждать. Но я не могу назвать нас фаворитами.
Гальтье все делает правильно. Осторожен в оценках и громких заявлениях. На самом деле команда настроена на победу и должна ее добыть, тем более все игроки в строю. Другое дело, что лучше быть победителем на поле, чем на словах.
Гальтье все делает правильно. Осторожен в оценках и громких заявлениях. На самом деле команда настроена на победу и должна ее добыть, тем более все игроки в строю. Другое дело, что лучше быть победителем на поле, чем на словах.