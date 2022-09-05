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Гальтье высказался о шансах ПСЖ в Лиге чемпионов

вчера, 23:37

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье оценил шансы своей команды в текущем сезоне Лиги чемпионов.

ПСЖ — не фаворит соревнования. Утверждать обратное – значит недооценить силы соперников. Каждый сезон 8 или 9 клубов стремятся выиграть Лигу чемпионов, но часто они не доходят до конца, порой жизнь показывает невероятные сценарии и сюрпризы.

Разумеется, мы хотим побеждать. Но я не могу назвать нас фаворитами.

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Все комментарии
Miles Morales
Miles Morales
сегодня в 12:06
Пока в команде месси шансов никаких.Барса не даст соврать: Юве 3-0,3-0,Рома 3-0,Ливерпуль 4-0,Бавария 2-8,Псж 4-1.
протон
протон
сегодня в 10:07
Ну, тут он прав, в последние сезоны ЛЧ стала прямо-таки голливудской-в каждой стадии камбэки, поставленные на поток неожиданные результаты(когда фаворит на бумаге не проходит), то бишь уже точно нельзя поставить на будущего победителя исходя из стоимости состава и/или громогласности имён. И что-то подсказывает, что в этом сезоне сюрпризов будет не меньше, особенно учитывая ЧМ посередине.

Гальтье все делает правильно. Осторожен в оценках и громких заявлениях. На самом деле команда настроена на победу и должна ее добыть, тем более все игроки в строю. Другое дело, что лучше быть победителем на поле, чем на словах.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:51
Атлетико Мадрид вес выбьет
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:42
Игроки есть, а команду по настоящему сделать не получается.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 01:06
ПСЖ среди фаворитов, но, как всегда, не победит
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:46
С таким составом надо выигрывать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:38
Скромняга однако!
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