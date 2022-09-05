Гальтье высказался о шансах ПСЖ в Лиге чемпионов

Главный тренер ПСЖ оценил шансы своей команды в текущем сезоне Лиги чемпионов.

ПСЖ — не фаворит соревнования. Утверждать обратное – значит недооценить силы соперников. Каждый сезон 8 или 9 клубов стремятся выиграть Лигу чемпионов, но часто они не доходят до конца, порой жизнь показывает невероятные сценарии и сюрпризы.

Разумеется, мы хотим побеждать. Но я не могу назвать нас фаворитами.