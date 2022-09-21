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Кассано сравнил Роналду с Тото Кутуньо

сегодня, 11:47

Бывший форвард «Реала» Антонио Кассано высказался о нападающем МЮ Криштиану Роналду.

Криштиану, ты силен, ты много выиграл, ты феноменален, но ты всегда второй.

Знаешь, на кого ты похож, на мой взгляд? На Тото Кутуньо, вечно второго!

Стоит напомнить, что Кутуньо 6 раз занимал второе место на итальянском фестивале песни в Сан-Ремо.

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Oliver S
Oliver S
сегодня в 12:47
Не совсем корректное сравнение.
Челентано и как певец состоялся, и как актёр, и как режиссёр, и как ведущий, но при всём при этом он всё равно больше актёр, а его первые места на песенном фестивале - это, скорее всего, награда за вклад в искусство в целом. Кутуньо же только певец, но певец более разноплановый, нежели Адриано, правда харизмы такой не имел и брал вторые места.
Роналду - великий спортсмен в целом, выбравший футбол и преуспевший в нём, как мог преуспеть в любом видео спорта, хоть водное поло, хоть лёгкая атлетика. Месси же конкретно великий футболист и представить его, например, на баскетбольной площадке или бегущим марафон не могу хоть убейте.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:58
Кассано - вечно пытается иронизировать, надсмеяться над кем-то. А сам-то кто он и чего добился? Я не фан Роналду, но он точно один из лучших игроков за всю историю футбола, награды и титулы говорят об этом. Ну а так что, вкусовщина...:)) Оба бесподобны, но в вечные сравнения их превратил этот цирк в вручениями золотого мяча. Как по мне КриРо и Месси разноплановые игроки космического уровня. причем Оба. Но старость и к ним приходит...

А по поводу сравнения....Блин, вот не знаю, кто круче - Челентано или Кутуньо. Они оба крутые, вопрос именно в размахе величия. Мне кажется, что Челентано всё-таки фигура более глобального масштаба, чем Кутуньо. Хотя могу быть неправ.
Гость
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