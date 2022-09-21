Кассано сравнил Роналду с Тото Кутуньо

Бывший форвард «Реала» высказался о нападающем МЮ .

Криштиану, ты силен, ты много выиграл, ты феноменален, но ты всегда второй.

Знаешь, на кого ты похож, на мой взгляд? На Тото Кутуньо, вечно второго!