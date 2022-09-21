Кассано сравнил Роналду с Тото Кутуньо

Бывший форвард «Реала» Антонио Кассано высказался о нападающем МЮ Криштиану Роналду.
Криштиану, ты силен, ты много выиграл, ты феноменален, но ты всегда второй.
Знаешь, на кого ты похож, на мой взгляд? На Тото Кутуньо, вечно второго!
Стоит напомнить, что Кутуньо 6 раз занимал второе место на итальянском фестивале песни в Сан-Ремо.
А по поводу сравнения....Блин, вот не знаю, кто круче - Челентано или Кутуньо. Они оба крутые, вопрос именно в размахе величия. Мне кажется, что Челентано всё-таки фигура более глобального масштаба, чем Кутуньо. Хотя могу быть неправ.
А по поводу сравнения....Блин, вот не знаю, кто круче - Челентано или Кутуньо. Они оба крутые, вопрос именно в размахе величия. Мне кажется, что Челентано всё-таки фигура более глобального масштаба, чем Кутуньо. Хотя могу быть неправ.
Челентано и как певец состоялся, и как актёр, и как режиссёр, и как ведущий, но при всём при этом он всё равно больше актёр, а его первые места на песенном фестивале - это, скорее всего, награда за вклад в искусство в целом. Кутуньо же только певец, но певец более разноплановый, нежели Адриано, правда харизмы такой не имел и брал вторые места.
Роналду - великий спортсмен в целом, выбравший футбол и преуспевший в нём, как мог преуспеть в любом видео спорта, хоть водное поло, хоть лёгкая атлетика. Месси же конкретно великий футболист и представить его, например, на баскетбольной площадке или бегущим марафон не могу хоть убейте.
Челентано и как певец состоялся, и как актёр, и как режиссёр, и как ведущий, но при всём при этом он всё равно больше актёр, а его первые места на песенном фестивале - это, скорее всего, награда за вклад в искусство в целом. Кутуньо же только певец, но певец более разноплановый, нежели Адриано, правда харизмы такой не имел и брал вторые места.
Роналду - великий спортсмен в целом, выбравший футбол и преуспевший в нём, как мог преуспеть в любом видео спорта, хоть водное поло, хоть лёгкая атлетика. Месси же конкретно великий футболист и представить его, например, на баскетбольной площадке или бегущим марафон не могу хоть убейте.