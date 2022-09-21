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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКипр. Первый дивизион 2022/2023

Якубко: «Я не верю, что Кокорин еще вернется в большой футбол»

сегодня, 10:24

Бывший футболист «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

Лично я не верю, что Кокорин еще вернется в большой футбол, на тот уровень, на котором он был. Почему? Там очень много факторов. Раз он уже поехал на Кипр... Думаю, если бы он мог, если бы у него было желание, интерес от какого-то клуба, он бы вернулся в Россию. С моей точки зрения, интереса к нему со стороны сильнейших команд России нет. Думаю, что он будет уже потихоньку заканчивать. Все футболисты уезжают на Кипр когда ими не интересуются сильнейшие клубы.

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Все комментарии
eep497b78vyb
eep497b78vyb
сегодня в 11:08
Это уже известно давно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:05
Кокоша плевал на большой футбол, его долго и красиво отдыхать.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:50
Он сейчас в большом кипрском футболе блистает.
9brzjhnk4h2n
9brzjhnk4h2n
сегодня в 10:25
Да и плевать на него
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