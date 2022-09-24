Гол Холанда не спас Норвегию от поражения в матче со Словенией

Сборная Словении обыграла команду Норвегии в матче 5-го тура Лиги Наций (2:1).
Счет открыл Эрлинг Холанд на 47-й минуте. Ответным голом отличился Андраж Шпорар на 69-й. Победным оказался мяч Беньямина Шешко на 81-й минуте.
После матча Словения идет на 3-м месте (5 очков) в группе 4 Лиги В, Норвегия сохранила лидерство к квартете (10 очков).
Норвегия за всю историю только в 90-х годах была более менее приличной командой. ЧМ 1994 (17 место) 1998 (15 место) ЧМ 2000 не вышли из группы.
В 21 веке Норвегия вернулась к своему привычному состоянию и не участвует в финальных турнирах.
Хотя это им не мешает побеждать футбольных карликов
29 марта 2022 Норвегия - Армения 9:0
Норвегия за всю историю только в 90-х годах была более менее приличной командой. ЧМ 1994 (17 место) 1998 (15 место) ЧМ 2000 не вышли из группы.
В 21 веке Норвегия вернулась к своему привычному состоянию и не участвует в финальных турнирах.
Хотя это им не мешает побеждать футбольных карликов
29 марта 2022 Норвегия - Армения 9:0