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Гол Холанда не спас Норвегию от поражения в матче со Словенией

сегодня, 21:00
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения2 : 1Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

Сборная Словении обыграла команду Норвегии в матче 5-го тура Лиги Наций (2:1).

Счет открыл Эрлинг Холанд на 47-й минуте. Ответным голом отличился Андраж Шпорар на 69-й. Победным оказался мяч Беньямина Шешко на 81-й минуте.

После матча Словения идет на 3-м месте (5 очков) в группе 4 Лиги В, Норвегия сохранила лидерство к квартете (10 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:32
Продули ,недовикинги.
k5qgjcarfm8u
k5qgjcarfm8u
сегодня в 22:01
Наличия Холанда в составе Норвегии не делает её сильной.
Норвегия за всю историю только в 90-х годах была более менее приличной командой. ЧМ 1994 (17 место) 1998 (15 место) ЧМ 2000 не вышли из группы.
В 21 веке Норвегия вернулась к своему привычному состоянию и не участвует в финальных турнирах.
Хотя это им не мешает побеждать футбольных карликов
29 марта 2022 Норвегия - Армения 9:0
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:30
Словению с заслуженной Победой. А Холанд не всемогущий.
2p96ma2rr2zs
2p96ma2rr2zs
сегодня в 21:03
Норвегия не смогла повыситься...
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