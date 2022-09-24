Гол Холанда не спас Норвегию от поражения в матче со Словенией

1664042406

сегодня, 21:00

Сборная Словении обыграла команду Норвегии в матче 5-го тура Лиги Наций (2:1).

Счет открыл Эрлинг Холанд на 47-й минуте. Ответным голом отличился Андраж Шпорар на 69-й. Победным оказался мяч Беньямина Шешко на 81-й минуте.

После матча Словения идет на 3-м месте (5 очков) в группе 4 Лиги В, Норвегия сохранила лидерство к квартете (10 очков).