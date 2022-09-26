Месси: «ПСЖ уже давно хочет завоевать трофей Лиги чемпионов»

Нападающий ПСЖ озвучил задачи клуба в Лиге чемпионов.

ПСЖ уже давно хочет завоевать трофей Лиги чемпионов. Такова наша цель, разумеется. Это всем известно.

Вылет в прошлом сезоне был очень болезненным из-за того, в каком стиле это произошло. Мы неплохо сыграли против «Реала», но детали помешали нам пройти дальше.