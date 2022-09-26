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Месси: «ПСЖ уже давно хочет завоевать трофей Лиги чемпионов»

вчера, 14:12

Нападающий ПСЖ Лионель Месси озвучил задачи клуба в Лиге чемпионов.

ПСЖ уже давно хочет завоевать трофей Лиги чемпионов. Такова наша цель, разумеется. Это всем известно.

Вылет в прошлом сезоне был очень болезненным из-за того, в каком стиле это произошло. Мы неплохо сыграли против «Реала», но детали помешали нам пройти дальше.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:15
и не сказать, что вовсе нету шансов ...
амурец
амурец
вчера в 23:46
Если упрячут Месси на лавку тогда вполне возможно и возьмут ЛЧ
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:32
скорее ленин возродится чем вы возьмете ЛЧ
ДСА
ДСА
вчера в 15:35
И хочется, а уже не можется.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 15:23
не будет вам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:52
Хотеть не вредно,вредно не хотеть!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:19
Ди Мария уже в Юве пашет.
протон
протон
вчера в 14:15
Неймар, Мбаппе, Месси, Икарди, ДиМария, Верратти, Гуйе, Паредес, Эррера, Вейналдум, Дракслер, Данилу, Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Хакими, Доннарума, Навас. Чёрт возьми, с таким составом любой результат, кроме победы в ЛЧ будет считаться провалом. Сумасшествие
ДиМария прекрасен и универсал. Рамосу форму набрать и всё, он на топ-уровне. Эррера и Паредес отлично играют. Икарди вполне себе топ- форвард.
Все игроки отличные, но согласен, что всё зависит от тренера, как он сможет по максимуму использовать потенциал всех игроков.
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