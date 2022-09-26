Месси: «ПСЖ уже давно хочет завоевать трофей Лиги чемпионов»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси озвучил задачи клуба в Лиге чемпионов.
ПСЖ уже давно хочет завоевать трофей Лиги чемпионов. Такова наша цель, разумеется. Это всем известно.
Вылет в прошлом сезоне был очень болезненным из-за того, в каком стиле это произошло. Мы неплохо сыграли против «Реала», но детали помешали нам пройти дальше.
ДиМария прекрасен и универсал. Рамосу форму набрать и всё, он на топ-уровне. Эррера и Паредес отлично играют. Икарди вполне себе топ- форвард.
Все игроки отличные, но согласен, что всё зависит от тренера, как он сможет по максимуму использовать потенциал всех игроков.
ДиМария прекрасен и универсал. Рамосу форму набрать и всё, он на топ-уровне. Эррера и Паредес отлично играют. Икарди вполне себе топ- форвард.
Все игроки отличные, но согласен, что всё зависит от тренера, как он сможет по максимуму использовать потенциал всех игроков.