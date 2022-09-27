Стало известно, почему «Ман Юнайтед» не хочет продлевать контракт с Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» не планирует продлевать контракт с вратарём Давидом Де Хеа.
Текущее соглашение испанца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года, однако МЮ готов отпустить голкипера бесплатно после окончания нынешнего сезона. Причиной является высокая заработная плата Де Хеа, который получает 350 000 фунтов стерлингов в неделю. Больше в составе «Манчестер Юнайтед» зарабатывает только Криштиану Роналду.
Одним из вариантов замены Де Хеа МЮ рассматривает вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда, который получает 100 000 фунтов стерлингов в неделю в составе «ирисок» (второй самый высокооплачиваемый игрок клуба).