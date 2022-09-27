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Стало известно, почему «Ман Юнайтед» не хочет продлевать контракт с Де Хеа

вчера, 10:28

«Манчестер Юнайтед» не планирует продлевать контракт с вратарём Давидом Де Хеа.

Текущее соглашение испанца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года, однако МЮ готов отпустить голкипера бесплатно после окончания нынешнего сезона. Причиной является высокая заработная плата Де Хеа, который получает 350 000 фунтов стерлингов в неделю. Больше в составе «Манчестер Юнайтед» зарабатывает только Криштиану Роналду.

Одним из вариантов замены Де Хеа МЮ рассматривает вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда, который получает 100 000 фунтов стерлингов в неделю в составе «ирисок» (второй самый высокооплачиваемый игрок клуба).

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 13:40
Вратарю столько платить недопустимо.
Elliada
Elliada
вчера в 12:04
От де Хеа больше толка, чем от балласта. Лучше избавиться от бесполезного груза и продлить Давида
Gelious
Gelious ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 11:35
Там, скорее, не от дистанции зависит. Просто когда на спаде, допускает кучу моментов, то он хорош. А когда команда на подъеме, и требуется концентрация без кучи моментов у ворот, то лажа
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Oliver S (раскрыть)
вчера в 10:52
Он не может без проблем. Много спадов было у него, много нелепых голов. Психологически неустойчив.

Выручал он конечно же очень часто и иногда фантастически просто. Но если брать длинную дистанцию, то много и косяков.
Oliver S
Oliver S
вчера в 10:35
Я понимаю, что у вратарей возраст не сильно играет роль, но менять 31-летнего на 28-летнего, причем такого же уровня ну такое. Де Хеа может согласиться на понижение зп и играть еще года 3-4 без проблем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:33
На всё есть причины...
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