Стало известно, почему «Ман Юнайтед» не хочет продлевать контракт с Де Хеа

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вчера, 10:28

«Манчестер Юнайтед» не планирует продлевать контракт с вратарём .

Текущее соглашение испанца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года, однако МЮ готов отпустить голкипера бесплатно после окончания нынешнего сезона. Причиной является высокая заработная плата Де Хеа, который получает 350 000 фунтов стерлингов в неделю. Больше в составе «Манчестер Юнайтед» зарабатывает только Криштиану Роналду.