«Интер» минимально обыграл «Барселону»

Оборона «Ливерпуля» посыпалась. Трента критикуют, Ван Дейка больше не боятся Всего два «сухаря» в десяти матчах сезона.

Холанд уничтожил «Манчестер Юнайтед». У Эрлинга хет-трик и два ассиста в дерби Разгром с девятью голами на две команды.