«Интер» минимально обыграл «Барселону»

«Интер» минимально одолел «Барселону» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0).
Гол на 45+2-й минуте забил Хакан Чалханоглу.
После матча «Интер» занимает 2-е место в группе С (6 очков), «Барселона» идет на 3-й строчке (3 пункта).
«Интер» минимально одолел «Барселону» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0).
Гол на 45+2-й минуте забил Хакан Чалханоглу.
После матча «Интер» занимает 2-е место в группе С (6 очков), «Барселона» идет на 3-й строчке (3 пункта).
Не сказать, что Интер показал прям супер футбол, но такая даже игра позволила им забрать в очень важном матче 3 очка. Ну и скорее всего 2 место в группе, я почти уверен, что каталонцы и в этом году отправятся в ле, ну даже если каким-то чудом они проскочат в плей-офф, то просто представьте, что с ними сделает условный Сити.
Я понимаю, что проиграли сегодня не из за судей, но очень интересно как там они не заметили игру рукой)) Думфрис рукой снял мяч с головы Фати и за это ничего не дали - очень странная логика конечно) За легкое касание руки, мяч Ансу был отменён, считаю кстати справедливо, но так будь последовательным до конца, второй матч подряд Барселоне не дают пробить чистый пенальти, и это когда есть ВАР.
Не сказать, что Интер показал прям супер футбол, но такая даже игра позволила им забрать в очень важном матче 3 очка. Ну и скорее всего 2 место в группе, я почти уверен, что каталонцы и в этом году отправятся в ле, ну даже если каким-то чудом они проскочат в плей-офф, то просто представьте, что с ними сделает условный Сити.
Я понимаю, что проиграли сегодня не из за судей, но очень интересно как там они не заметили игру рукой)) Думфрис рукой снял мяч с головы Фати и за это ничего не дали - очень странная логика конечно) За легкое касание руки, мяч Ансу был отменён, считаю кстати справедливо, но так будь последовательным до конца, второй матч подряд Барселоне не дают пробить чистый пенальти, и это когда есть ВАР.
Игра рукой Фати - мальчишеская оплошность, граничащая с потерей концентрации и элементарной выучки. Ведь бороться за верховой мяч, прижимая руку к корпусу, на таком уровне, нужно уже НЕ ДУМАЯ (!) Это негласное правило должно срабатывать не на уровне сознания, а мышечной памяти! И его молодость - не оправдание, поскольку его команда - Барселона!
Лёва тоже ... второй матч вокруг да около гола кружит, а результата ноль.
Если же брать в целом игру ..., не будем посыпать голову пеплом Хави..., тем более с таким отвратным судейством...
Игра рукой Фати - мальчишеская оплошность, граничащая с потерей концентрации и элементарной выучки. Ведь бороться за верховой мяч, прижимая руку к корпусу, на таком уровне, нужно уже НЕ ДУМАЯ (!) Это негласное правило должно срабатывать не на уровне сознания, а мышечной памяти! И его молодость - не оправдание, поскольку его команда - Барселона!
Лёва тоже ... второй матч вокруг да около гола кружит, а результата ноль.
Если же брать в целом игру ..., не будем посыпать голову пеплом Хави..., тем более с таким отвратным судейством...