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«Интер» минимально обыграл «Барселону»

сегодня, 00:04
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Интер» минимально одолел «Барселону» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0).

Гол на 45+2-й минуте забил Хакан Чалханоглу.

После матча «Интер» занимает 2-е место в группе С (6 очков), «Барселона» идет на 3-й строчке (3 пункта).

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 18:45
Как только услышал голос Генича в начале матча сразу понял барса проиграет)
3ton
3ton ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 16:40
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 10:42
    Пенальти был 100% и не понятно почему его не поставили
    Хотя пораженье Барселоны это всегда хорошо!
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 09:44
    Если ты не способен обыграть такой Интер, то это действительно уровень ЛЕ. Инстинкта убийцы больше нет!
    Теперь для выхода из группы нужно выиграть все оставшиеся матчи.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 09:37
    Левандовски нужно понять, что ЗМ за покеры Гройтер-Фюрту или Кадису не дают. Лучший игрок должен проявлять себя в матчах высшего уровня, а не растворятся в них на протяжении 9 лет (последний топовый матч против топ-соперника с Реалом в 2013)
    Kolenok
    Kolenok
    сегодня в 09:34
    Барсу не узнать,очень средний клуб.Генича судьей надо назначить в ЛЧ.
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 09:12
    Отскок Интера с помощью судьи.
    МAVERICK
    МAVERICK
    сегодня в 08:26
    Левандовски сыграл как месси,вообще ни о чем.Хорошо хоть разгромов нет как у балласта(3-0,3-0,4-0,2-8,4-1).
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 07:58
    А что лучший игрок по версии ФИФА не играл? Хочет ЗМ? Такие матчи должен вытаскивать. За Эльче и Мальорку ЗМ не дадут. Как я всегда говорил, Блевандовски средний игрок, который бесполезен в играх с крепкими соперниками и набивающий статистику на слабых соперниках
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 07:54
    Барселона больше не топ
    Maximus_01
    Maximus_01
    сегодня в 07:13
    Мой прогноз Барса попадет в лигу европы снова!
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 07:02
    Левандовски снова сухой.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Caniggia (раскрыть)
    сегодня в 06:53
    Игра с Баварией была куда лучше, там хоть реальные моменті были, а тут беспомощность Барсы
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 06:51
    Интер вообще играл вторым номером дома. Такой Интер на Камп Ноу тоже будет в обороне. Сложно будет пробить их оборону.
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    сегодня в 06:48
    Барса снова не смогла победить.
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 06:17
    100% игра рукой была
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 05:53
    Как можно было не заметить волейбола со стороны игрока Интера в своей штрафной? А вообще, матч разочаровал. Тупой автобус Интера и беспомощная Барселона.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 05:40
    они еще вничью с Викторией сыграют в ответном ) что там решать. Той ламповой Барселоны больше нет и никогда не будет.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    сегодня в 05:07
    Барса после ухода ХавиИньесты как не умела в ЛЧ играть, так и не умеет.
    273thsr56q2c
    273thsr56q2c
    сегодня в 01:58
    Неожиданный итог
    Bobon
    Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    Мне про Хави все окончательно стало понятно еще в матче с Баварией. Он не способен адекватно реагировать на ситуацию на поле. Когда выпустили Горецку, он не предпринял ничего. В итоге Горецка просто задавил Гави и Педри. Ну сними ты Гави, выпусти Кессье. Да, потеряешь в прессинге, но появится игрок, способный остановить Горецку. Но нет, подождал до 80-й минуты, когда все уже было решено. Сейчас вообще с составом не угадал. Сколько раз я уже говорил, назначение тренеров из системы Барселоны - ошибка. Сейчас играют в совсем другой футбол.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:56
    Очень важная победа для миланцев. С победой поздравляем Интер Милан и болельщиков этого непредсказуемого клуба. Не могли обыграть каталонский клуб на протяжении последних двенадцати лет, а тут взяли и обыграли Барселону. Теперь им нужно будет оооочень сильно постараться не проигрывать в ответном матче. Гол Барселоны отменили правильно. Но а потом, попадание мяча в руку Дюмфриса непонятно как трактовали. Но Барселона конечно последний клуб, кто должен жаловаться на неправильное решение судей в Лиги Чемпионов УЕФА. Приведу в пример пару матчей, из-за которых Барселона должна вообще молчать (Челси - Барселона, Барселона - ПСЖ)! Успехов Интеру в остальных матчах группового этапа, надеюсь, что они сумеют удержать второе место после Баварии Мюнхен!!!
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:40
    Интер больше хотел победить
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Bobon (раскрыть)
    сегодня в 00:35
    К сожалению, но ты прав..
    Если команда второй раз подряд не выйдет из группы, а все к этому идёт, то с Хави очень быстро распрощаются в Барселоне, позабыв его заслуги, как игрока. Очень бы этого не хотелось, но увы.
    У меня были очень большие надежды, теперь даже не знаю, кого бы я хотел видеть у руля команды. Все очень печально в лч, в чемпионате более менее, но в еврокубках у Хави вообще не идёт
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    сегодня в 00:34
    Генича на матч ТВ бомбит не по детски.
    Bobon
    Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:30
    Хави ничего и не строит. Ему купили всех, кого он он хотел. Ну и? Возможно, в этом сезоне удасться побороться за ЛЕ. Вся его надежда, что Лева как-то забьет. В матчах с аутсайдерами Ла Лиги это еще проходит. А в ЛЧ его просто закрывают. С таким составом можно спокойно в четвертьфинал ЛЧ выходить. Но это не для гениального тренера Хави.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:29, ред.
    Шансов для взятия ворот Барса создала полно ..., что сегодня, что с Баварией. Но чтоб забивать топам, большого количества моментов недостаточно. Для этого нужна сильная ментальность..., как у той же Баварии.

    Игра рукой Фати - мальчишеская оплошность, граничащая с потерей концентрации и элементарной выучки. Ведь бороться за верховой мяч, прижимая руку к корпусу, на таком уровне, нужно уже НЕ ДУМАЯ (!) Это негласное правило должно срабатывать не на уровне сознания, а мышечной памяти! И его молодость - не оправдание, поскольку его команда - Барселона!
    Лёва тоже ... второй матч вокруг да около гола кружит, а результата ноль.

    Если же брать в целом игру ..., не будем посыпать голову пеплом Хави..., тем более с таким отвратным судейством...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:23
    Ждем ответной игры , там может все решиться.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    сегодня в 00:19
    Всех интеристов с очень важной победой!!!
    92un7xy22eyt
    92un7xy22eyt
    сегодня в 00:18
    Важная победа Интера
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