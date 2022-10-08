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«Атлетико» на своем поле обыграл «Жирону»

вчера, 19:16
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

Мадридский «Атлетико» в матче восьмого тура Ла Лиги на своём поле обыграл «Жирону» со счётом 2:1.

Дубль в этом матче оформил Анхель Корреа, который забивал в начале каждого из таймов. За «Жирону» забил Родриго Рикельме.

«Атлетико» поднялся на 4-е место в таблице, «Жирона» — 13-я.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:50
Наши поздравления
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:40
Спасибо за ответ!
Приму к руководству Ваши замечания и советы.
Удачи!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:34
Мы понимаем и верим что Вы не специально написали в том хэштеге, тем не менее комментарий попал туда ввиду того что Вы не убрали его после того как он был добавлен к комментарию автоматически ввиду того что комментарий на который Вы отвечали содержит его.

В целом просьба воздержаться от таких комментариев где-либо, если у Вас есть что написать что имеет какие-то шансы что-то исправить или улучшить пишите, в соответствующих местах в зависимости от того о чём это, в том комментарии была сделана заметка о связанном с работой редакторов - от такого толка мало и к публикуемым материалам напрямую отношения не имеет, нужно признать.

Надеюсь помог понять данный момент и некоторые из связанных с ним лучше.
he8aw539gfzk
he8aw539gfzk
вчера в 19:18
с чем их и поздравляем, так держать...
Гость
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