«Атлетико» на своем поле обыграл «Жирону»

1665245814

вчера, 19:16

Мадридский «Атлетико» в матче восьмого тура Ла Лиги на своём поле обыграл «Жирону» со счётом 2:1.

Дубль в этом матче оформил Анхель Корреа, который забивал в начале каждого из таймов. За «Жирону» забил Родриго Рикельме.

«Атлетико» поднялся на 4-е место в таблице, «Жирона» — 13-я.