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«Челси» разгромил «Вулверхэмптон» в десятом туре АПЛ

вчера, 19:02
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Лондонский «Челси» в матче десятого тура АПЛ разгромил со счётом 3:0 «Вулверхэмптон».

Голами за «аристократов» отметились Кай Хаверц, Кристиан Пулишич и Армандо Бройя.

«Челси» поднялся на четвёртое место в таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» — 18-й.

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Все комментарии
Viduka
Viduka ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 18:03
В районе под названием Фулхэм, который исторически является районом рабочего класса:)
Tex
Tex ответ Viduka (раскрыть)
сегодня в 00:34
В каком рабочем районе?) Он в самом центре города находится, в районе, где квартиры от 2 миллионов и выше стоят)) В этом основная проблема с реконструкцией стадиона. Вокруг такая дорогая недвига, что физически невозможно расширить территорию стадиона. Но вот то, что Челси это пенсионеры, а не аристократы - это факт
Viduka
Viduka
вчера в 20:57, ред.
"Голами за «аристократов» отметились"

Аристократами в Англии именуют Рединг, Челси так никогда не называли и не называют, особенно с учетом того, что клуб базируется в рабочем районе Лондона:)
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:35
Хорошая была игра
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:31
Последние игры Челси впечатляют...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:26
Добрый вечер!
Спасибо за ответ, но с Вашего позволения сделаю ещё один пост по этой теме и постараюсь со стороны показать ситуацию...
Зашел на ветку, поставил юзеру лайк, дал ответ (не касающийся ПЕРСОНАЛИЙ) на пост юзера... При этом замечу - хэштег я вообще никакой не ставил!
После опубликования моего поста я увидел свой пост с хэштегом...
Не знаю, но как то надо обозначить проблему - если даешь ответ юзеру постящемуся с хештегом то и вступивший в полемику постится с хештегом...
А так, прилетело...)
Таганский
Таганский
вчера в 19:06
К сожалению, успел увидеть только последние 15 минут и гол Армандо, поставивший точку..
Но, посмотрев обзор матча, как показалось, Челси начинает возрождаться..
Поэтому, ждем ответочки в Милане, а сегодня всех с победой!!
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 19:05
С победой.’
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