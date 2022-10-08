«Челси» разгромил «Вулверхэмптон» в десятом туре АПЛ

Лондонский «Челси» в матче десятого тура АПЛ разгромил со счётом 3:0 «Вулверхэмптон».
Голами за «аристократов» отметились Кай Хаверц, Кристиан Пулишич и Армандо Бройя.
«Челси» поднялся на четвёртое место в таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» — 18-й.
|Челси3 : 0Вулверхэмптон
|Матч завершен
Лондонский «Челси» в матче десятого тура АПЛ разгромил со счётом 3:0 «Вулверхэмптон».
Голами за «аристократов» отметились Кай Хаверц, Кристиан Пулишич и Армандо Бройя.
«Челси» поднялся на четвёртое место в таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» — 18-й.
Аристократами в Англии именуют Рединг, Челси так никогда не называли и не называют, особенно с учетом того, что клуб базируется в рабочем районе Лондона:)
Аристократами в Англии именуют Рединг, Челси так никогда не называли и не называют, особенно с учетом того, что клуб базируется в рабочем районе Лондона:)
Спасибо за ответ, но с Вашего позволения сделаю ещё один пост по этой теме и постараюсь со стороны показать ситуацию...
Зашел на ветку, поставил юзеру лайк, дал ответ (не касающийся ПЕРСОНАЛИЙ) на пост юзера... При этом замечу - хэштег я вообще никакой не ставил!
После опубликования моего поста я увидел свой пост с хэштегом...
Не знаю, но как то надо обозначить проблему - если даешь ответ юзеру постящемуся с хештегом то и вступивший в полемику постится с хештегом...
А так, прилетело...)
Спасибо за ответ, но с Вашего позволения сделаю ещё один пост по этой теме и постараюсь со стороны показать ситуацию...
Зашел на ветку, поставил юзеру лайк, дал ответ (не касающийся ПЕРСОНАЛИЙ) на пост юзера... При этом замечу - хэштег я вообще никакой не ставил!
После опубликования моего поста я увидел свой пост с хэштегом...
Не знаю, но как то надо обозначить проблему - если даешь ответ юзеру постящемуся с хештегом то и вступивший в полемику постится с хештегом...
А так, прилетело...)
Но, посмотрев обзор матча, как показалось, Челси начинает возрождаться..
Поэтому, ждем ответочки в Милане, а сегодня всех с победой!!
Но, посмотрев обзор матча, как показалось, Челси начинает возрождаться..
Поэтому, ждем ответочки в Милане, а сегодня всех с победой!!