Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ готов заплатить 150 миллионов за Леау

вчера, 14:44

ПСЖ намерен подписать вингера «Милана» Рафаэла Леау.

Парижане готовы заплатить за Леау сумму отступных в его контракте — 150 миллионов евро.

Также на португальца претендует «Челси».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рамос опроверг информацию о том, что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ
Сегодня, 08:47
СлухиАнглийские клубы интересуются футболистом «Рейнджерс»
Вчера, 19:58
Мбаппе намерен уйти из ПСЖ в январе
Вчера, 16:40
«Барселона» интересуется Канте
Вчера, 11:56
СлухиОкружение Асенсио отрицает, что игрок общался с «Барселоной»
10 октября
СлухиЖоржиньо ведёт переговоры о переходе в «Барселону»
10 октября
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:04
Сейчас идет много различных разговоров о том, что Неймар или Мбабло могут покинуть ПСЖ...все возможно и по таким слухам яркий игрок в атаку парижскому клубу будет точно необходим
В далеком сезоне 18/19 Рафа играл под рукаводством Кристофа Гальтье в Лилле, тогда это был его первый и единственный сезон в Лиге1. Тогда Доги заняли второе место как раз вслед за парижанами. После того сезона Лилль как обычно "растащили" и тогда Рафа оказался в Милане, который заплатил за него 30 млн. Тогда же наш бывший уже руководитель Рауль Санллехи подписал с того же Лилля Николя Пепе за 80 млн!!! И где теперь Пепе а где Леао! Хочется спросить у Рауля, как ты проморгал такого игрока?!
Если посмотреть на то, что ПСЖ после назначения Кампуша и Гальтье делает ставку на молодых игроков, то Рафа вполне впишется в систему клуба, но главное что бы после не стал таким же алчным как Мбабло....
R.Carlos.
R.Carlos. ответ 33_DEIVID_55 (раскрыть)
вчера в 22:19
Плохо не это , а то что у псж все бестолку и у мс
Тупо раздают бабло направо и налево и типа стали клубами с великой историей
Они как их это ... меценаты благотворители для семей таких как мбаппе и т.д.
Lexx1k
Lexx1k ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 21:49
интересно... а кто из финляндии на равных играл?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ barcamilan (раскрыть)
вчера в 20:41, ред.
Хороший напад. в индивидуальном плане, однако без особых футбольных изысков. К тому же очень слабый в коллективных действиях...

150 лямов ? Сейчас в футболе ценник на футболиста - вообще не показатель..., поэтому на цифрах зацикливаться не стоит.
barcamilan
barcamilan
вчера в 20:06
рафа не смей покидать милан
pomor45
pomor45
вчера в 18:59
Скажите мне, пожалуйста, зачем нам этот сумасшедший дом? Вытесняют нас из него и Слава Богу! Нечего нам там делать.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:40
А не пошли бы вы лягушек есть!
dok66
dok66
вчера в 17:40
Неужели Мбаппе решили слить .
Djorax
Djorax ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 17:34
Кого они за последние 10 лет продали слишком дорого?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:43
Продать Мбаппе и купить Леву, т.е. Леау... Хрен выговоришь...
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 16:34
он стоить гораздо менше
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:31
Вот деньги девать некуда
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
Ну, так твой Реал и начал всё это убивать. Достаточно вспомнить как тому же Яшину предлагали чек в который он мог вписать любую сумму. И тот мадридский Реал, который выиграл 5 КЕЧ подряд, был собран из звёзд со всего Мира, заманенных огромным баблом.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:59
150 раз! 150 два! 150 три! Лот выпит, бутылка пустая!
shlomo
shlomo
вчера в 15:41
ФФП нет? Не слышали? Милану надо продавать. За эти деньги купят 2-3 отличных игроков. А Леао рано или позно уйдет, надо слить на хайпе...так что заверните и отправьте...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:10
Милан хочет покупать дёшево, а продаёт сильно дорого
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:08
кто бы сомневался
удивительно что не за 1500000000000000000000000
один из самых переоцененных игроков - пусть берут
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:07
Ну прямо и 150
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:06
деньги испортили футбол и футболистов.....
в старые добрые времена когда финвозможности команд были на одном уровне был настоящий Футбол..
с историческими грандами на равных играли команды Бельгии, Голландии, Шотландии, Польши,Венгрии, Финляндии, СССР и другие..
была настоящая борьба на поле, вместо гламурных прилизанных причесок у тех же чемпионов были сбитые , поцарапанные колени, глаза горели...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:01, ред.
ПСЖ он жизненно необходим 😁
А так, в матче против Челси он и на 30 млн не наиграл. Посмотрим в ответной игре в Милане.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 15:00
Продавать и подписывать сразу двух фланговых напов. Еще и на опорника денег хватит.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:59
165 000 Суторминых
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:50
Тут и думать нечего - сразу продавать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 