ПСЖ готов заплатить 150 миллионов за Леау

ПСЖ намерен подписать вингера «Милана» Рафаэла Леау.
Парижане готовы заплатить за Леау сумму отступных в его контракте — 150 миллионов евро.
Также на португальца претендует «Челси».
ПСЖ намерен подписать вингера «Милана» Рафаэла Леау.
Парижане готовы заплатить за Леау сумму отступных в его контракте — 150 миллионов евро.
Также на португальца претендует «Челси».
в старые добрые времена когда финвозможности команд были на одном уровне был настоящий Футбол..
с историческими грандами на равных играли команды Бельгии, Голландии, Шотландии, Польши,Венгрии, Финляндии, СССР и другие..
была настоящая борьба на поле, вместо гламурных прилизанных причесок у тех же чемпионов были сбитые , поцарапанные колени, глаза горели...
в старые добрые времена когда финвозможности команд были на одном уровне был настоящий Футбол..
с историческими грандами на равных играли команды Бельгии, Голландии, Шотландии, Польши,Венгрии, Финляндии, СССР и другие..
была настоящая борьба на поле, вместо гламурных прилизанных причесок у тех же чемпионов были сбитые , поцарапанные колени, глаза горели...