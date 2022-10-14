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Нигматуллин назвал Плутника худшим руководителем в истории «Локомотива»

вчера, 19:02

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался об уходе Александра Плутника с поста председателя совета директоров московского клуба.

Наконец-то это свершилось. Не в плане назначения Нагорных, а ухода господина Плутника, который, к большому сожалению, наверное, оказался самым худшим руководителем в истории «Локомотива». Соглашусь с Владимиром Кузьмичевым, который сказал, что все области, которыми руководил Плутник, очень сильно сдали. Ни о каком прогрессе речи быть не может, только один сплошной регресс во всех направлениях – и в молодежном футболе, и во взрослом. Что касается назначения Нагорных, то нужно набраться терпения и ждать результатов. Сейчас будет иметь очень важную роль выбор нового главного тренера. Если на данное место придет человек без большого опыта, то я сомневаюсь, что из этого может что-то выйти.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:42
Ну раз он добился такого результата,то оспаривать это утверждение сложно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:39
Место в турнирной таблице говорит о уровне его профессионализма
ABir
ABir
вчера в 20:30
Придётся много и напряжённо работать
pomor45
pomor45
вчера в 19:25
Сидел бы в Майами, пузу грел, переживая за родину, и помалкивал, патриот епт
lotsman
lotsman
вчера в 19:06
Поэтому и команда рассыпалась.
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