«Химки» не выигрывают 13 матчей подряд после ухода Юрана

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вчера, 22:09

«Химки» проиграли «Локомотиву» (0:1) в матче Кубка России.

Таким образом, подмосковный клуб не может победить уже 13 матчей подряд (2 ничьи и 11 поражений).

Последний раз «Химки» побеждали 7 августа в игре против «Торпедо». Тогда командой руководил .