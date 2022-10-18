«Химки» не выигрывают 13 матчей подряд после ухода Юрана

«Химки» проиграли «Локомотиву» (0:1) в матче Кубка России.
Таким образом, подмосковный клуб не может победить уже 13 матчей подряд (2 ничьи и 11 поражений).
Последний раз «Химки» побеждали 7 августа в игре против «Торпедо». Тогда командой руководил Сергей Юран.
нет Юрана - ...
нет Юрана - ...
Только там речь шла о еврокубках
А тут похоже о победах в РПЛ и кубке
Только там речь шла о еврокубках
А тут похоже о победах в РПЛ и кубке
Надеюсь, наши не расслабятся и не выйдут с мыслями, что 3 очка в кармане. Терять очки нельзя ни с Химками, ни с Торпедо в следующем туре.
Надеюсь, наши не расслабятся и не выйдут с мыслями, что 3 очка в кармане. Терять очки нельзя ни с Химками, ни с Торпедо в следующем туре.