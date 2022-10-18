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«Химки» не выигрывают 13 матчей подряд после ухода Юрана

вчера, 22:09

«Химки» проиграли «Локомотиву» (0:1) в матче Кубка России.

Таким образом, подмосковный клуб не может победить уже 13 матчей подряд (2 ничьи и 11 поражений).

Последний раз «Химки» побеждали 7 августа в игре против «Торпедо». Тогда командой руководил Сергей Юран.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:38
есть Юран - есть Химки
нет Юрана - ...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:33
Похоже это главный кандидат на вылет.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:18
Закономерен результат.
STVA 1
STVA 1 ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 23:52
Это проклятие Юрана))
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:02
Похоже на проклятие Белы Гутмана у Бенфики
Только там речь шла о еврокубках
А тут похоже о победах в РПЛ и кубке
makkie
makkie
вчера в 22:35
Ох, а следующий матч у Химок против Спартака.
Надеюсь, наши не расслабятся и не выйдут с мыслями, что 3 очка в кармане. Терять очки нельзя ни с Химками, ни с Торпедо в следующем туре.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:23
Ну что же...Ждем ещё 13
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:17
13 - и это ещё не предел, есть и другие красивые числа, например 21, 33 и т.д.
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