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Гол Промеса принёс «Спартаку» победу над «Торпедо»

вчера, 18:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре на 50-й минуте забил нападающий «Спартака» Квинси Промес.

«Спартак» идёт на 2-м месте (32 очка), «Торпедо» занимает 16-е место (9 очков).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 06:36
Если долго мучиться, кто-нибудь получится 😉
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:21
Если долго мучиться,что-нибудь получится.
lotsman
lotsman
вчера в 22:44, ред.
Не надо меня учить. Голевые моменты могут быть разными, но стопроцентными они могут быть только тогда, когда их реализовывают.Если ты этого не понимаешь, то играй в своей песочнице.
555_DEIVID_333
555_DEIVID_333 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:51
Для начала разберись в понятиях, что такое голевой момент. потом дальше поговорим.
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 21:44
Всех красно белых с победой!!! Всем добра и надеемся удачи в дальнейших играх нашей команде.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:43
Спартачи, всех с победой !!!

По теченью ровно плыли
Во втором мы гол забили
Класный Промес сделал мяч
И ушли в отрыв от кляч
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:32
С победой лучший клуб страны!
lotsman
lotsman ответ 555_DEIVID_333 (раскрыть)
вчера в 20:54
Стопроцентный, когда мяч в сетке и на табло меняется число.
555_DEIVID_333
555_DEIVID_333 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:19
Это 100% голевой момент, а ты пишешь ничего не создали.
lotsman
lotsman
вчера в 20:18
Ну и что же он создал? Счёт на табло, как я вижу, 1 - 0. Или я ошибаюсь?
lotsman
lotsman ответ 555_DEIVID_333 (раскрыть)
вчера в 20:16
Мог БЫ, но не докрутил.
makkie
makkie ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:05
Больше ничего Спартак не создал.
____________________

Сразу видно, что ты матч не смотрел.
SpartakАдекват
SpartakАдекват
вчера в 20:00
Матч очень непростым был.
С победой Спартак и его болельщиков!
555_DEIVID_333
555_DEIVID_333 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:44
АХАХАХАХАХА

А до гола, Промес имел 100% момент, когда просто недокрутил мяч, никакой Довбня уже ничего не мог сделать.

А ну это да, мы это не видели, ну, всё как обычно. Всё ясно с вами.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:43
Надеюсь ,сегодня ты будешь спать спокойно ? )))))))))))
555_DEIVID_333
555_DEIVID_333 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:42
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
    вчера в 19:41
    У них всегда бомбит ! И когда 2 раза Торпедо проиграли ,и сегодня . ))))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 19:41
    Три очка взяли , на вторую позицию встали и первый круг закончили не плохо без ряда основных игрокоа . Теперь главное на таком аккорде и закончить этот год. Удачи нам в оставшихся матчах
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 19:40
    Вот она суть то выплывает...))
    Я вот не болел сегодня за Торпедо....
    А вы с утра в майке Краснодара около телевизора речёвки распеваете...))
    алекc 1960
    алекc 1960 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 19:39
    ему объяснять бесполезно!у него всегда на спартак клинит в голове!
    armeec_
    armeec_
    вчера в 19:36
    Че заи гон, прогнозы и.т.д по делу или в натяжку
    Ну по статусу положено побеждать, че гадать?)

    Учись ЦСКА ска.больше не слов
    Futurista
    Futurista ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 19:27
    Так часто бывает, а сколько Спартак не забил?)...какое же это везение?)...Спартак должен был побеждать Торпедо без вариантов, что он и сделал...счёт не важен...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Надеюсь Краснодар покажет себя командой и Сафонов сыграет на уровне Селихова
    minai
    minai
    вчера в 19:25
    Поздравляю Спартак, но победа какая-то натужная прям.
    lotsman
    lotsman ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:23
    Я сказал о конкретном матче. Единственный гол, принёсший победу, был курьёзным, на везении. Больше ничего Спартак не создал. Совсем другое было в прошлом матче, где у Спартака были красивейшие голы на все вкусы.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
    вчера в 19:18
    они всей своей конной армией представляли как торпедо сравняет счёт на последних минутах и все разом болельщики цска начнут язвить по этому поводу😁 итог: Спартак - торпедо 1:0, торпедо - цска 1:0
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    вчера в 19:07
    Чего у коней-то бомбит не пойму
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:02, ред.
    Без сюрпризов...
    Было бы удивительно если бы 2-я команда проиграла последней команде в таблице...
    Торпедо конечно удивляет статистикой...
    5-е поражение в чемпионате со счётом 0:1...и третье подряд...
    4-й матч без забитых голов...

    Спартак с Победой....!!!
    За сим удаляюсь смотреть красивый и интересный футбол...осталось полчаса...))
    Надеюсь Зенит не допустит 4-ю в чемпионате гостевую ничью...хватит форс-мажоров и казусов...
    Всем прекрасного футбольного вечера !!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 18:56
    Да у ЦСКА недавно,тура 3 что ли назад был такой же матч(не со Спартаком),когда вы в ничью сыграли или проиграли-точно не помню!!!!!!!!!!Я об этом писал кстати!!!!!!!!!!!Могли тоже делать 3-0 и доводить игру до победы,но там вас наказали,а в этом матче нет!!!!!!!!!!!!!!!
    Futurista
    Futurista ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 18:55
    Ну да)...Спартак на чистом везении выехал на чистое 2 место...
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