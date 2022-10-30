Гол Промеса принёс «Спартаку» победу над «Торпедо»

«Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре на 50-й минуте забил нападающий «Спартака» Квинси Промес.
«Спартак» идёт на 2-м месте (32 очка), «Торпедо» занимает 16-е место (9 очков).
«Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре на 50-й минуте забил нападающий «Спартака» Квинси Промес.
«Спартак» идёт на 2-м месте (32 очка), «Торпедо» занимает 16-е место (9 очков).
Очень напряжённый матч выдался, Торпедо доставило больше проблем чем остальные соперники из нижней части таблицы в домашних матчах. Тем ценнее победа. Ну и выход на чистое 2-е место после первого круга.
Теперь по матчу:
1) Первый тайм остался за Спартаком - по моментам точно. Не припомню у Торпедо шансов забить, зато у Промеса и Ко возможностей было хоть отбавляй. Где-то спасал вратарь, где-то сами грешили с передачами.
2) К слову о вратаре. Довбня становится злым гением Спартака. Сколько играл против нас за СКА, Мордовию и другие команды - был одним из лучших и тащил всё, что летит в створ. И сегодня тащил - СуперДовбня!
3) Реализация Спартака оставила желать лучшего. Похоже, все голы растратили в матче с Химками. Не шёл мяч в ворота и всё тут. Хотя по логике счёт мог быть 3-1 в пользу Спартака.
4) Торпедо не мальчики для битья. После замен во 2 тайме забегали как энеджайзеры и прижали Спартак к воротам. Могли и сравнять, будь чуть удачливее на стандартах. Мы снова вспомнили, что такое валидол )))
5) Тяжёлый матч получился, один из самых тяжёлых для Спартака. Но тем ценнее победа и промежуточное 2-е место к началу второго круга РПЛ.
Ждём матча в Краснодаре!
Очень напряжённый матч выдался, Торпедо доставило больше проблем чем остальные соперники из нижней части таблицы в домашних матчах. Тем ценнее победа. Ну и выход на чистое 2-е место после первого круга.
Теперь по матчу:
1) Первый тайм остался за Спартаком - по моментам точно. Не припомню у Торпедо шансов забить, зато у Промеса и Ко возможностей было хоть отбавляй. Где-то спасал вратарь, где-то сами грешили с передачами.
2) К слову о вратаре. Довбня становится злым гением Спартака. Сколько играл против нас за СКА, Мордовию и другие команды - был одним из лучших и тащил всё, что летит в створ. И сегодня тащил - СуперДовбня!
3) Реализация Спартака оставила желать лучшего. Похоже, все голы растратили в матче с Химками. Не шёл мяч в ворота и всё тут. Хотя по логике счёт мог быть 3-1 в пользу Спартака.
4) Торпедо не мальчики для битья. После замен во 2 тайме забегали как энеджайзеры и прижали Спартак к воротам. Могли и сравнять, будь чуть удачливее на стандартах. Мы снова вспомнили, что такое валидол )))
5) Тяжёлый матч получился, один из самых тяжёлых для Спартака. Но тем ценнее победа и промежуточное 2-е место к началу второго круга РПЛ.
Ждём матча в Краснодаре!