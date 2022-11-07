Гвардиола примет решение о контракте с «Манчестер Сити» во время мундиаля

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сегодня, 14:38

Главный тренер «Манчестер Сити» во время чемпионата мира в Катаре примет решение касательно нового контракта с «горожанами». Действующее соглашение специалиста с клубом действует до лета 2023 года.

Во многом это будет зависеть от семьи Гвардиолы. Его жена Кристина в 2019-м вернулась с их младшей дочерью Валентиной в Барселону, где живет и руководит собственным бизнесом. Сообщается, что Гвардиола на данный момент не намерен покидать клуб. «Манчестер Сити» хочет продлить договор с наставником с оглядкой на долгосрочную перспективу сотрудничества.