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Гвардиола примет решение о контракте с «Манчестер Сити» во время мундиаля

сегодня, 14:38

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время чемпионата мира в Катаре примет решение касательно нового контракта с «горожанами». Действующее соглашение специалиста с клубом действует до лета 2023 года.

Во многом это будет зависеть от семьи Гвардиолы. Его жена Кристина в 2019-м вернулась с их младшей дочерью Валентиной в Барселону, где живет и руководит собственным бизнесом. Сообщается, что Гвардиола на данный момент не намерен покидать клуб. «Манчестер Сити» хочет продлить договор с наставником с оглядкой на долгосрочную перспективу сотрудничества.

Гвардиола работает в МС с 2016 года, с клубом он взял 11 трофеев.

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Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92
сегодня в 16:12
Хочется возвращения Барсы, хоть какой-то борьбы что-ли. Я сторонник побед Испанских клубов в ЛЧ, поэтому желаю возвращения Пепа в Каталонию или в сборную Испании. Сейчас все клубы Ла Лиги, кроме Реала на спаде
амурец
амурец
сегодня в 16:00
Да он там конкретно присосался
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:55
Продлит, никуда не денется - в других чемпионатах ему делать нечего. Главное, чтоб красного во время мундиаля не перепил
Гость
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