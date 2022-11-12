Бушманов: «Думаю, что „Локомотив“ не стоит недооценивать»

Бывший игрок «Спартака» поделился мнением о раскладе сил в матче РПЛ между «Локомотивом» и «красно-белыми».

Думаю, что «Локомотив» не стоит недооценивать, в таких играх может быть все. «Локомотиву» нужны очки, они точно будут биться. Последние матчи показали, что команда приходит в себя, какие-то проблески игры у них есть.

Понятно, что «Спартак» — фаворит, но все-таки команде Абаскаля будет тяжеловато. Легкой прогулки точно не будет. Плюс не стоит забывать, что «Спартак» потерял очки в Сочи.