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Бушманов: «Думаю, что „Локомотив“ не стоит недооценивать»

вчера, 11:23
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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о раскладе сил в матче РПЛ между «Локомотивом» и «красно-белыми».

Думаю, что «Локомотив» не стоит недооценивать, в таких играх может быть все. «Локомотиву» нужны очки, они точно будут биться. Последние матчи показали, что команда приходит в себя, какие-то проблески игры у них есть.

Понятно, что «Спартак» — фаворит, но все-таки команде Абаскаля будет тяжеловато. Легкой прогулки точно не будет. Плюс не стоит забывать, что «Спартак» потерял очки в Сочи.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:26
Продует Абаскаль,ой продует!!!
Гость
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