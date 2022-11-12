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Канчельскис: «„Локомотив“ должен выходить из той ситуации, в которую попал»

вчера, 12:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о матче «Локомотива» и «Спартака» в РПЛ.

«Локомотиву» нужно выходить из той ситуации, в которую он попал. Думаю, ключевая игра для клуба — обязательно нужно хотя бы не проиграть. Да, «Спартак» сейчас на ходу, неплохо играет. Но хотелось бы, чтобы «железнодорожники» дали бой. В дерби буду поддерживать «Локомотив». Ну не за «Спартак» же мне болеть.

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Все комментарии
vova505
vova505
вчера в 15:39
С чего бы ему быть огненным?
Я считаю, что Спартак должен обыгрывать локомотив. Они лучше. Только бы не недооценили соперника, как случается у фаворитов иногда.
xg3vwkzgux98
xg3vwkzgux98
вчера в 13:09
Выберется потихоньку, но ушатавшую его немчуру долго будет вспоминать душевными русскими словами
rhskmz
rhskmz
вчера в 12:51
А за кого же болеет Канчельскис ?
За Зенит ?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:50
Что то не очень получается и состав неплохой.
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