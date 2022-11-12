Канчельскис: «„Локомотив“ должен выходить из той ситуации, в которую попал»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о матче «Локомотива» и «Спартака» в РПЛ .

«Локомотиву» нужно выходить из той ситуации, в которую он попал. Думаю, ключевая игра для клуба — обязательно нужно хотя бы не проиграть. Да, «Спартак» сейчас на ходу, неплохо играет. Но хотелось бы, чтобы «железнодорожники» дали бой. В дерби буду поддерживать «Локомотив». Ну не за «Спартак» же мне болеть.