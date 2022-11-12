Юран: «Сейчас „Локо“ надо выбираться из непростой ситуации»

Экс-тренер «Химок» поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Спартака» в РПЛ .

Сложно сказать, чего жду от матча. Раньше, когда «Локомотив» был в верхней части таблицы, всегда ждал интересную игру. Сейчас «Локо» надо выбираться из непростой ситуации. Как раз победа над «Спартаком» может добавить оптимизма команде и болельщикам, что ситуация исправляется. Но, как мне кажется, им будет довольно сложно набрать очки: все в «Спартаке» прекрасно понимают, что на зимнюю паузу надо уходить с максимальным количеством очков в таблице.