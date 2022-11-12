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Юран: «Сейчас „Локо“ надо выбираться из непростой ситуации»

вчера, 12:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Спартака» в РПЛ.

Сложно сказать, чего жду от матча. Раньше, когда «Локомотив» был в верхней части таблицы, всегда ждал интересную игру. Сейчас «Локо» надо выбираться из непростой ситуации. Как раз победа над «Спартаком» может добавить оптимизма команде и болельщикам, что ситуация исправляется. Но, как мне кажется, им будет довольно сложно набрать очки: все в «Спартаке» прекрасно понимают, что на зимнюю паузу надо уходить с максимальным количеством очков в таблице.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:44
Думаю, шансы сегодня 50х50 и у Спартака никакого преимущества не будет. Последняя игра Спартака в Сочи вообще была ни о чём. Ощущение, что команда находится на спаде. Всё что могла она сделать до зимней паузы, команда сделала и выжал Абаскаль из команды максимум очков. А для Локо это будет матч жизни или смерти. Команда понимает, что должен прийти новый тренер и каждый игрок будет действовать на своём максимуме и даже чуть больше этого. Думаю, мотивация Локо будет чуть больше, чем мотивация уставшего Спартака, поэтому никаким фаворитом Спартак сегодня не будет. Если бы делал ставку, то рискнул бы поставить на минимальную победу Локо, но , скорее всего, будет результативная ничья.
Izmar
Izmar
вчера в 13:11
Хорошо, что хоть додумались не взять этого физрука в Локомотив.
z5xa5eh32wfx
z5xa5eh32wfx
вчера в 12:39
Тонко намекнул на себя Сергуня
Гость
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