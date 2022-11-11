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Полузащитник «Ньюкасла» Альмирон — лучший игрок АПЛ по итогам октября

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Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:44
Раньше думал Альмирон средненький игрок, но в последние матчи играл хорошо! Заслуженно получил награду!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:37, ред.
Мигель уже давно выступает в Ньюкасле, его брали из МЛС как восходящую южноамераканскую звезду, и возлагали на него большие надежды! Но ни при Рафе Бенитесе ни при Брюсе Альмирон не проявлял себя в принципе как и весь Ньюкасл, и его уже были готовы продать, но вот при Эдди Хау Мигель Альмирон заиграл совершенно иначе.

Сейчас он играет важную роль в атаке "сорок", постоянно обостряя игру, и сам отлично завершает атаки! Ньюкасл сейчас на отличном ходу, и совершенно справедливо и Эдди Хау, и Мигель Альмирон стали лучшими тренером и игроком в АПЛ по итогам октября.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:18
Похоже скоро Ньюкасл уверенно будет бороться за выход в Лигу Чемпионов.
Гость
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