Полузащитник «Ньюкасла» Альмирон — лучший игрок АПЛ по итогам октября

Полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам октября.
В прошлом месяце парагваец провёл 6 матчей за «сорок» в рамках АПЛ, забив 6 голов.
Полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам октября.
В прошлом месяце парагваец провёл 6 матчей за «сорок» в рамках АПЛ, забив 6 голов.
Сейчас он играет важную роль в атаке "сорок", постоянно обостряя игру, и сам отлично завершает атаки! Ньюкасл сейчас на отличном ходу, и совершенно справедливо и Эдди Хау, и Мигель Альмирон стали лучшими тренером и игроком в АПЛ по итогам октября.
Сейчас он играет важную роль в атаке "сорок", постоянно обостряя игру, и сам отлично завершает атаки! Ньюкасл сейчас на отличном ходу, и совершенно справедливо и Эдди Хау, и Мигель Альмирон стали лучшими тренером и игроком в АПЛ по итогам октября.