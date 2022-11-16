Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомГермания. Бундеслига 2022/2023

Агент Лунёва: «„Байер“ не хочет отпускать Андрея»

вчера, 05:09

Антон Смирнов, агент голкипера «Байера» Андрея Лунёва, рассказал о планах своего клиента.

Позиция руководства «Байера» простая – отпускать Лунёва не хотят до конца контракта, потому что равноценной замены нет. Андрей во всех смыслах устраивает клуб, но именно в том статусе, в котором он сейчас находится. Конкурировать с Градецки фактически невозможно, поводов для того, чтобы его менять нет – это тоже прозвучало. Но мы и так это понимаем. Чтобы отпустить Андрея, нужно найти замену, что зимой сделать нереально. Продление контракта также маловероятно – если мы сами инициируем разговоры об уходе зимой, какой в этом смысл. Но если Андрей не найдёт каких-то вариантов или захочет остаться, в марте-апреле можем вернуться к этому вопросу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кокорин отличился голом за «Арис» в матче с «Омонией»
07 ноября
ОфициальноКонтракт Дзюбы с «Адана Демирспор» расторгнут 3 ноября по соглашению сторон
07 ноября
СлухиДзюба расторг контракт с клубом «Адана Демирспор»
06 ноября
Хайкин объявил об уходе из «Будё-Глимт»
04 ноября
Черчесов: «Выход в плей-офф — это не успех, а промежуточный этап»
04 ноября
Головин прокомментировал выход «Монако» в плей-офф Лиги Европы
04 ноября
Сортировать
Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:56
Иметь надежного второго вратаря хочет любая команда, поэтому понятно, что отпускать не хотят. Но Лунев, когда переходил в Байер, прекрасно понимал, что его роль - второй вратарь и первым не стать. Сам выбрал что хотел.
ОПС
ОПС
вчера в 07:41
И отпускать не хотят и играть не дают. Плохо это. Игроку практика нужна, что б прогрессировать. А на лавке прогресса не добьешься.
Namuri
Namuri
вчера в 07:30
Если не хочет, значит Андрей им нужен.
Gahi
Gahi
вчера в 07:17
Ну что, если не получиться зимой, то летом 30.06.23 года заканчивается его контракт с клубом. Так что нужно Андрею усердно продолжать тренироваться и более грамотно со своим агентом подобрать клуб. Где можно будет действительно регулярно выходить на поле и реализовывать себя в каждом матче. Удачи
mr63m29ezdbz
mr63m29ezdbz
вчера в 06:51
Влип экс-бомжара в Леверкузене по полной
ДСА
ДСА
вчера в 06:38
Такого уровня вратарей полным полно, надо только попу от дивана оторвать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:13
Жаль, что не смог отвоевать место в основе...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:38
Рад за Андрея, одного и немногочисленных наших представителей в Европе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 