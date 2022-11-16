Агент Лунёва: «„Байер“ не хочет отпускать Андрея»

Антон Смирнов, агент голкипера «Байера» , рассказал о планах своего клиента.

Позиция руководства «Байера» простая – отпускать Лунёва не хотят до конца контракта, потому что равноценной замены нет. Андрей во всех смыслах устраивает клуб, но именно в том статусе, в котором он сейчас находится. Конкурировать с Градецки фактически невозможно, поводов для того, чтобы его менять нет – это тоже прозвучало. Но мы и так это понимаем. Чтобы отпустить Андрея, нужно найти замену, что зимой сделать нереально. Продление контракта также маловероятно – если мы сами инициируем разговоры об уходе зимой, какой в этом смысл. Но если Андрей не найдёт каких-то вариантов или захочет остаться, в марте-апреле можем вернуться к этому вопросу.