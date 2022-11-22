Агент Роналду проведёт переговоры с «Челси»

Жорже Мендеш, агент экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, проведет переговоры с «Челси» на предмет перехода своего клиента в стан «синих».
Совладелец лондонского клуба Тодд Боэли положительно оценивает перспективу возможного подписания контракта с португальцем. Бесплатный переход игрока и его контракт с пониженной зарплатой еще больше привлекают Боэли. Но главный тренер команды Грэм Поттер скептически относится к этому замыслу. Решение останется за наставником «синих».
Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в Германии.