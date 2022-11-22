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Агент Роналду проведёт переговоры с «Челси»

вчера, 23:17

Жорже Мендеш, агент экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, проведет переговоры с «Челси» на предмет перехода своего клиента в стан «синих».

Совладелец лондонского клуба Тодд Боэли положительно оценивает перспективу возможного подписания контракта с португальцем. Бесплатный переход игрока и его контракт с пониженной зарплатой еще больше привлекают Боэли. Но главный тренер команды Грэм Поттер скептически относится к этому замыслу. Решение останется за наставником «синих».

Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в Германии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:26
разве что агента возьмут ...
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2bc6qxank25x
сегодня в 04:41
Пора уже Роналду домой в Португалию ехать, а не с Челси переговариваться
vvzxkqt4b5d9
vvzxkqt4b5d9
сегодня в 04:37
Нет никакого смысла в этих переговорах, не заиграет он в Лондоне
протон
протон
сегодня в 00:53
Пожалуйста, свершись чудо! Купить футболку любимого клуба с любимым игроком - это же мечта!
Тухель в отличие от тен Хага выстроил игру так, что полузащита может реально снабжать форварда опасными передачами, а не просто пинать мяч вперед, чтобы тот бегал за ним.
Но немец уперся, пошел в сезон с одним Обамеянгом. Это бред. КриРо как раз подошел бы под эту систему - таргетмен с умением находить пространство и завершать.
Маню же просто нужен бегунок, там никакой не прессинг или еще что.
Многие пишут про последние выступления Роналду в Юве и МЮ. Если клуб хорошо играл и что-то выиграл то это заслуга Рона, а если проигрывал то виноваты только тренера.
xjuuzqwht9n9
xjuuzqwht9n9
сегодня в 00:31
Похоже у Роналду проблемы с трудоустройством в Европе.
Elliada
Elliada
вчера в 23:34
Помню нулевые, когда противостояние Челси - МЮ было как Эль Классико. Моуриньо против Фергюсона. Казалось, что они вечные соперники. Все знают, что бывает, когда игрок переходит к противникам. Но балласта это не волнует. Челси единственный клуб, который готов предложить контракт. Конечно, Боэли рассчитывает заработать, его не волнует спортивная составляющая. Из-за этого Тухель уже потерял работу. Поттер тоже против, но он либо уступит, либо его уволят. Если уступит, долго не продержится. Уже 6 матчей без побед. А с балластом результаты станут хуже.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 23:28
Конечно у нас проблемы с забивным форвардом, лучшие бомбардиры в премьер лиги, Кай и бегунок, которые забили по 3 гола,но вот станет ли Роналдо забивать за Челси? и как появление Роналдо повлияет на раздевалку Челси......
Foxes
Foxes
вчера в 23:24, ред.
Роналду уже станет как капля машинного масла, в бочке с пресной водой, для ведущих клубов Европы!
Ему одна дорога, в МЛС.
Гость
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