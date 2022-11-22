«Реал» не будет подписывать нового форварда этой зимой

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вчера, 10:08

Руководство «Реал» не планирует подписывать нападающего в январское трансферное окно, несмотря на травму .

Обладатель «Золотого мяча» был исключен из заявки сборной Франции на ЧМ -22 из-за очередного повреждения.

Marca утверждает, что мадридцы полностью уверены в том, что Бензема сможет восстановить свою форму, а Родриго достаточно квалифицирован, чтобы подменить Карима.