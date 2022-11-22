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«Реал» не будет подписывать нового форварда этой зимой

вчера, 10:08

Руководство «Реал» не планирует подписывать нападающего в январское трансферное окно, несмотря на травму Карима Бензема.

Обладатель «Золотого мяча» был исключен из заявки сборной Франции на ЧМ-22 из-за очередного повреждения.

Marca утверждает, что мадридцы полностью уверены в том, что Бензема сможет восстановить свою форму, а Родриго достаточно квалифицирован, чтобы подменить Карима.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:59
Видимо это связано со слухами о Роналду.
Но карим прошлый год провел на износ..а уже 35...
эх нужно все равно искать замену.
Namuri
Namuri
вчера в 10:09
Реалу не нужен форвард, полузащита не новая.
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