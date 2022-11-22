«Реал» не будет подписывать нового форварда этой зимой

Руководство «Реал» не планирует подписывать нападающего в январское трансферное окно, несмотря на травму Карима Бензема.
Обладатель «Золотого мяча» был исключен из заявки сборной Франции на ЧМ-22 из-за очередного повреждения.
Marca утверждает, что мадридцы полностью уверены в том, что Бензема сможет восстановить свою форму, а Родриго достаточно квалифицирован, чтобы подменить Карима.
Но карим прошлый год провел на износ..а уже 35...
эх нужно все равно искать замену.
Но карим прошлый год провел на износ..а уже 35...
эх нужно все равно искать замену.