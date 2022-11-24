Билялетдинов: «Тяжело пока оценивать дебют Галактионова в „Локомотиве“»

Экс-футболист «Локомотива» прокомментировал дебютный матч на посту главного тренера «красно-зеленых». Москвичи уступили «Краснодару» в матче Кубка России (0:1).

Тяжело пока оценивать дебют Галактионова в «Локомотиве», он работает в команде немного, за такое время особо ничего не сделаешь. Согласен с Галактионовым, что «Локомотиву» нужны усиления в каждой линии для того, чтобы решать серьезные задачи. Нужны опытные футболисты, потому что играть одним составом, где выходят спасать игру молодые — это не хорошая перспектива, нужно 4-5 игроков, которые могут выйти и усилить игру. К сожалению, одной молодежью не обойдешься.