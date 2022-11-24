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Билялетдинов: «Тяжело пока оценивать дебют Галактионова в „Локомотиве“»

вчера, 16:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал дебютный матч Михаила Галактионова на посту главного тренера «красно-зеленых». Москвичи уступили «Краснодару» в матче Кубка России (0:1).

Тяжело пока оценивать дебют Галактионова в «Локомотиве», он работает в команде немного, за такое время особо ничего не сделаешь. Согласен с Галактионовым, что «Локомотиву» нужны усиления в каждой линии для того, чтобы решать серьезные задачи. Нужны опытные футболисты, потому что играть одним составом, где выходят спасать игру молодые — это не хорошая перспектива, нужно 4-5 игроков, которые могут выйти и усилить игру. К сожалению, одной молодежью не обойдешься.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 18:29
Вот так живёт клуб десятилетиями, а потом вдруг оказывается, что у него некому играть.
matrix333
matrix333
вчера в 17:09
Кроме него есть и другие игроки.
shlomo
shlomo
вчера в 17:08
Не тот тренер, что наладит паровозик
Гость
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