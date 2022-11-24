Малком: «Буду верить, что Бразилия станет чемпионом мира»

Нападающий «Зенита» оценил шансы сборной Бразилии на победу на чемпионате мира.

Думаю, каждый бразилец рассчитывает на лучшее — на итоговую победу на чемпионате мира! Но мы знаем, что, кроме команды нашей страны, есть другие очень сильные сборные, и лёгких матчей там точно не будет.

В Катар я не поеду, потому что очень соскучился по маме, семье и буду проводить время в отпуске с ними, но буду болеть и поддерживать из дома, в окружении родных. И буду верить, что Бразилия станет чемпионом мира!