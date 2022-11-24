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Малком: «Буду верить, что Бразилия станет чемпионом мира»

вчера, 18:53

Нападающий «Зенита» Малком оценил шансы сборной Бразилии на победу на чемпионате мира.

Думаю, каждый бразилец рассчитывает на лучшее — на итоговую победу на чемпионате мира! Но мы знаем, что, кроме команды нашей страны, есть другие очень сильные сборные, и лёгких матчей там точно не будет.

В Катар я не поеду, потому что очень соскучился по маме, семье и буду проводить время в отпуске с ними, но буду болеть и поддерживать из дома, в окружении родных. И буду верить, что Бразилия станет чемпионом мира!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:58
Бразилия легко выйдет в плей-офф с первого места. Хотя футбол такая штука, бывают и сюрпризы.
Namuri
Namuri
вчера в 19:27
Бразилия может стать чемпионом мира
pomor45
pomor45
вчера в 19:23
Здравое суждение - тёплое, человечное.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:55
Посмотрим их настрой после игры с Сербией.
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