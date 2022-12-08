«Бавария» проявляет интерес к лучшему ассистенту Бундеслиги Муани

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вчера, 23:39

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» попал в сферу интересов «Баварии».

Сообщается, что мюнхенцы не собираются предпринимать попыток заполучить футболиста сейчас. Его контракт с «Айнтрахтом» действует до 2027 года. В «Баварии» пристально следят за прогрессом игрока.

Муани забил 5 голов в Бундеслиге в этом сезоне и отдал 9 результативных передач. Он является лучшим ассистентом в чемпионате Германии на данный момент.