«Бавария» проявляет интерес к лучшему ассистенту Бундеслиги Муани

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рендал Муани попал в сферу интересов «Баварии».
Сообщается, что мюнхенцы не собираются предпринимать попыток заполучить футболиста сейчас. Его контракт с «Айнтрахтом» действует до 2027 года. В «Баварии» пристально следят за прогрессом игрока.
Муани забил 5 голов в Бундеслиге в этом сезоне и отдал 9 результативных передач. Он является лучшим ассистентом в чемпионате Германии на данный момент.
Француз принял участие в одном матче в составе национальной команды на ЧМ-2022. Это была встреча с Тунисом в последнем туре группового этапа.