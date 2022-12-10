Кейн достиг результата Руни по голам за сборную Англии

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вчера, 23:40

Нападающий сборной Англии забил гол в матче 1/4 финала чемпионата мира против Франции. Этот мяч стал для футболиста 53-м в составе национальной команды, по данному показателю он сравнялся с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни, который является лучшим бомбардиром в истории английской национальной команды.

На данный момент матч между Англией и Францией продолжается, счет 1:2.