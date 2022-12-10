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Кейн достиг результата Руни по голам за сборную Англии

вчера, 23:40
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил гол в матче 1/4 финала чемпионата мира против Франции. Этот мяч стал для футболиста 53-м в составе национальной команды, по данному показателю он сравнялся с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни, который является лучшим бомбардиром в истории английской национальной команды.

На данный момент матч между Англией и Францией продолжается, счет 1:2.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:46
Харри Кейн никогда не простит себе этот пенальти ...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:40
Незабитый пенальти ему аукнется!
Знатог
Знатог
сегодня в 01:24
Но Руни на чемпионатах мира забил только 1 гол. А Кейн...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:59
А мог бы и превзойти его, забей он второй пенальти, но нервы не выдержали и Кейн допустил промах. А вот Месси оба пенальти Нидерландам реализовал, причем сделал это очень уверенно, как подобает настоящему капитану. Пусть Кейн поучится у Месси как надо бить пенальти.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:56, ред.
И по промахам превзошел.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 00:47
И не смог забить пенальти.
cbgp7h4stj6p
cbgp7h4stj6p ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:12
Поздравляю, уже обошёл!!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:06
Кейн так хотел превзойти Руни, что взялся бить очередной пенальти.
Пенальти не забил и игру в дополнительное время не перевел.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:44
Сейчас с пенальти может обойти товарища Руни . Мимо бьёт Кейн !( Ай яй яй.
Гость
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