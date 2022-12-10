Кейн достиг результата Руни по голам за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил гол в матче 1/4 финала чемпионата мира против Франции. Этот мяч стал для футболиста 53-м в составе национальной команды, по данному показателю он сравнялся с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни, который является лучшим бомбардиром в истории английской национальной команды.
На данный момент матч между Англией и Францией продолжается, счет 1:2.
Пенальти не забил и игру в дополнительное время не перевел.
Пенальти не забил и игру в дополнительное время не перевел.