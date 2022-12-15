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Александр Лукашенко: «Идёт ЧМ, не заметил там футболистов из Беларуси»

вчера, 15:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об уровне футбола в стране.

Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович (Ковальчук, министр спорта Беларуси), не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет.

Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывшему футболисту, который занимался много футболом, – мне просто страшно становится.

Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. А когда-то, назначая вас, я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там.

Я про вице-премьера (Игоря Петришенко, он присутствовал на встрече) не говорю. Я не вижу там вообще вице-премьера. Ни в одной социальной сфере и так далее. Ну и что, прошло время, немало лет, а если год за два – знаешь сколько, и где эти результаты?

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Перевод с belta.by
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:28
У Лукашенко наверное трудовая книжка из томов состоит, кем только он не был)
Илья85
Илья85 ответ Gorasul (раскрыть)
вчера в 17:28
Иначе бы ....))😊
memphis
memphis
вчера в 16:30
Посадят кого-то
Gorasul
Gorasul
вчера в 16:04
Я бы на месте этого фунционера бы сказал - "так, Александр Григорьевич, стопе, Вы же сами начали агрессивную жестокую в*йну против соседнего государства. В следствие этого нам заперщён допуск к любым соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА"
LOpp
LOpp
вчера в 16:02
Победитель пары Аргентина - Франция встретится в финале с Белоруссией
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:54
Всем Добра!

В Н И М А Н И Е

Приглашаю всех желающих в январе сыграть в группе "Без призов" на равных условиях. Напоминаю, чтобы выбрать группу нужно сделать 30 ставок.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:51
Следующий чемпионат увидем белорусов в финале
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:38
Не всё так печально, я думаю, и сегодняшний Марокко это даже плюс минус сборная России Хиддинка 2008 , с лучшей опорной зоной и обороной, но более слабой атакой
Гость
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