«Атлетико Паранаэнсе» запросит за «Нового Роналдо» 100 млн евро

1671279441

вчера, 15:17

«Атлетико Паранаэнсе» установил отступные в размере 100 млн евро для европейских клубов за футболиста . «Реал» проявляет интерес к игроку.

Как сообщает ge.globo, мадридцы отправили скаутов в Бразилию, чтобы внимательно следить за развитием игрока.

Роке провёл 29 матчей в бразильской Серии А, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес у него 7 игр, 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Бразильца сравнивают с легендарным Роналдо.