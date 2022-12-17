«Атлетико Паранаэнсе» запросит за «Нового Роналдо» 100 млн евро

«Атлетико Паранаэнсе» установил отступные в размере 100 млн евро для европейских клубов за футболиста Витора Роке. «Реал» проявляет интерес к игроку.
Как сообщает ge.globo, мадридцы отправили скаутов в Бразилию, чтобы внимательно следить за развитием игрока.
Роке провёл 29 матчей в бразильской Серии А, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес у него 7 игр, 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.
Бразильца сравнивают с легендарным Роналдо.
Срочно переходим в Азию и берём его по дешёвке :)
Срочно переходим в Азию и берём его по дешёвке :)