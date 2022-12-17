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«Атлетико Паранаэнсе» запросит за «Нового Роналдо» 100 млн евро

вчера, 15:17

«Атлетико Паранаэнсе» установил отступные в размере 100 млн евро для европейских клубов за футболиста Витора Роке. «Реал» проявляет интерес к игроку.

Как сообщает ge.globo, мадридцы отправили скаутов в Бразилию, чтобы внимательно следить за развитием игрока.

Роке провёл 29 матчей в бразильской Серии А, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес у него 7 игр, 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Бразильца сравнивают с легендарным Роналдо.

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Все комментарии
memphis
memphis ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:39
Вы кажется перепутали Нырялду и Роналдо
memphis
memphis
вчера в 16:38
Показатели очень маленькие, да и только первый сезон в слабом чемпионате. Какие 100? Максимум 5-7
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 16:30
"для европейских клубов"

Срочно переходим в Азию и берём его по дешёвке :)
ABir
ABir
вчера в 16:21
У Реала широкий спектр интересов
Futurista
Futurista
вчера в 16:12
"Новый Роналдо"...только с завода...краска ещё пахнет...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:08
На Роналду он по статистике не тянет.
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:05
Трансферная политика Реала -понятна ,один раз они обожглись с Неймаром ,а ведь попади Неймар в Реал ,а не в Барселону ,меська не получил бы столько ЗМ!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:54
Куда реалу столько, только что же купили другого бразильского малолетку, ан-нет мало!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:47
Хороший маркетинг 👌🏽
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:31
Развелось этих "новых Роналдо"....только вчера Мадридский клуб подписал 16-ти летнего "нового Роналдо" , а уже сегодня им сватают очередного Роналдо), правда теперь 17-ти летнего!!! Может сразу соберут сборную из "новых Роналдо" всех возрастов?!
Гость
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